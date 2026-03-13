Un nuevo reto viral a través de redes sociales encendió la alerta de las autoridades y mantiene en vilo a los padres de muchos jóvenes a nivel mundial y especialmente en el departamento del Cesar. Por estos días se conoció sobre un desafío que pone en riesgo a los adolescentes que intentan consumir varias pastillas en exceso.

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Se trata del llamado “reto del acetaminofén”, una práctica que promueve el consumo excesivo de este medicamento de uso común, lo que puede provocar intoxicaciones graves y daños irreversibles en el organismo.

De acuerdo con el portal Medline Plus, el acetaminofén —también conocido como paracetamol—se usa para el alivio del dolor de leve a moderado y para disminuir la fiebre. El acetaminofén pertenece a una clase de medicamentos denominados analgésicos (calmantes del dolor) y antipiréticos (antifebriles). Sin embargo, especialistas advierten que ingerirlo en cantidades superiores a las recomendadas puede causar afectaciones severas, especialmente en el hígado, además de requerir hospitalización e incluso provocar la muerte en casos extremos.

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Según medios internacionales, el reto viral consiste en ingerir varias pastillas del medicamento con el objetivo de competir con otros participantes y comprobar quién resiste más tiempo hospitalizado tras la intoxicación.

Sobre esto, el médico y generador de contenido Rawdy Reales alertó sobre las recientes muertes de dos jóvenes en extrañas circunstancias en la ciudad de Valledupar.

“Padres de familia, los adolescentes están haciendo el reto del acetaminofén, esto podría ser la causa. Pongan en alerta a todos”, dijo Reales.

Sin embargo, el padre de uno de los menores fallecidos aclaró que no se trató de un reto viral, pues el dictamen de Medicina Legal determinó que su hijo sufrió un derrame cerebral.

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Desde la Alcaldía de Cali también emitieron una alerta advirtiendo sobre esta tendencia en redes sociales.

En distintos países se han reportado casos similares vinculados con este reto, lo que ha llevado a instituciones médicas y autoridades sanitarias a emitir advertencias sobre el peligro de consumir grandes cantidades de paracetamol.

The Independent informó sobre advertencias policiales en el Reino Unido tras detectar episodios similares entre adolescentes, mientras que en España se han reportado ingresos hospitalarios de menores de 14 años por intoxicaciones agudas.

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Síntomas

Los síntomas de una sobredosis por acetaminofén pueden incluir los siguientes: