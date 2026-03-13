Dormir bien es fundamental para mantener el equilibrio físico y mental.

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Pero muchas personas tienen dificultades para lograr un descanso reparador debido al estrés, los horarios irregulares o el uso constante de dispositivos electrónicos antes de dormir.

En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas advierten que cada vez más personas experimentan problemas para conciliar el sueño o mantenerlo durante la noche.

Shutterstock/Shutterstock Pero muchas personas tienen dificultades para lograr un descanso reparador debido al estrés, los horarios irregulares o el uso constante de dispositivos electrónicos antes de dormir.

El doctor Pablo López explicó que uno de los errores más comunes es intentar forzar el descanso. Según señala, el sueño no aparece por voluntad, sino cuando el organismo encuentra las condiciones adecuadas.

Es decir, mientras se duerme, el cerebro realiza procesos esenciales para el organismo. Durante ese tiempo se consolidan recuerdos, se regulan emociones y se activan mecanismos que ayudan a la recuperación del cuerpo.

Por esa razón, dormir mal de forma constante puede afectar la memoria, la concentración y el estado de ánimo.

Es decir, mientras se duerme, el cerebro realiza procesos esenciales para el organismo. Durante ese tiempo se consolidan recuerdos, se regulan emociones y se activan mecanismos que ayudan a la recuperación del cuerpo.

Dormir menos horas de las necesarias durante varios días genera lo que los especialistas llaman deuda de sueño. Muchas personas intentan compensarla durmiendo más los fines de semana, pero esta estrategia no siempre es efectiva.

Según explica López, cuando los horarios cambian demasiado entre semana y el fin de semana el reloj biológico puede desajustarse, generando lo que algunos expertos describen como “jet lag social”.

Según explica López, cuando los horarios cambian demasiado entre semana y el fin de semana el reloj biológico puede desajustarse, generando lo que algunos expertos describen como “jet lag social”.

Por ello, los especialistas recomiendan mantener rutinas de sueño relativamente estables y priorizar el descanso como un hábito esencial para la salud del cerebro y el bienestar general.

Rutinas sencillas para mejorar la calidad del descanso, según especialistas