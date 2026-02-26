El debate sobre si es mejor beber agua o café al despertar se volvió tendencia en redes sociales.

Y, según los especialistas, no está tanto en el orden sino en garantizar una hidratación adecuada desde el inicio del día.

¿Por qué es importante beber agua al levantarse?

Explican que más de la mitad del peso corporal está compuesto por agua, fundamental para transportar nutrientes, oxígeno y eliminar desechos. Durante la noche, el cuerpo pierde entre 400 y 700 mililitros de líquido por evaporación.

Por eso, la Academy of Nutrition and Dietetics recomienda consumir alrededor de nueve tazas de agua diarias en mujeres y trece en hombres, considerando también el aporte de los alimentos.

Beber uno o dos vasos de agua al despertar ayuda a cubrir las primeras necesidades de hidratación. Según datos citados por Good Housekeeping, consumir agua antes del café podría asociarse con una mejor memoria y estado de ánimo al comenzar la jornada.

Igualmente, existe la creencia de que el café provoca deshidratación por su efecto diurético. Sin embargo, investigaciones publicadas en PLOS ONE y recomendaciones de Mayo Clinic indican que la cafeína solo aumenta levemente la producción de orina y, en consumidores habituales, no genera deshidratación significativa.

Además, el café contiene antioxidantes como polifenoles y ácidos hidroxicinámicos, relacionados con la protección del ADN y la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer.

En personas sanas, una o dos tazas diarias no representan un riesgo y también contribuyen al aporte total de líquidos.

Asimismo, la cafeína estimula el sistema nervioso central y la producción de adrenalina, lo que puede elevar transitoriamente los niveles de glucosa.

Algunos estudios, como los publicados en Frontiers in Nutrition, señalan que una buena hidratación mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a regular la glucemia. Por este motivo, para quienes viven con diabetes o monitorean su azúcar en sangre, se recomienda beber agua unos minutos antes del café.

En conclusión, los expertos coinciden que no existe una diferencia clínica significativa entre tomar agua antes o después del café. Lo verdaderamente importante es mantener una hidratación adecuada a lo largo del día y consumir café con moderación.