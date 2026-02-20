Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Nueva York publicó recientemente un estudio sobre las causas de la miopía en el mundo, que aquejan a gran parte de la población. En las últimas décadas se han disparado estos casos de afectación visual.

En ese sentido, la ciencia reveló que las pantallas y el mirar tan de cerca no son la causa directa de que haya aumentado la miopía, sino la manera en la que nos ponemos a mirarlas, lo que puede también suceder con los libros.

Según el estudio, en veinte años se ha pasado de menos del 23% de miopes a más del 28% a nivel mundial, y se prevé que para el 2050 la mitad de la población sea miope.

Por ejemplo en España las cifras son alarmantes, ya que en cuatro años ha aumentado en casi un 10% y principalmente a la población joven. Más del 30% de los españoles entre 12 y 18 años ya son miopes, según revelaron los investigadores.

Causas de la miopía

Los científicos de la Universidad Estatal de Nueva York señalaron que este incremento se había atribuido al aumento en el uso de las pantallas de celulares y computadores, sin embargo no había una evidencia clara, hasta ahora que pudo establecerse que la cantidad de luz que llega a la retina puede ser la principal causante de esta enfermedad visual.

“La miopía ha llegado a niveles casi epidémicos a nivel mundial y seguíamos y aún no tenemos una explicación clara del motivo”, expuso el profesor José-Manuel Alonso, neurocientífico español que ha colaborado en el estudio.

La investigación, que se acaba de publicar en la revista Cell Reports, no rechaza la importancia de las pantallas, pero ofrece una teoría más unificadora de todos los posibles motivos que favorecen la miopía, como lo son el trabajar demasiado cerca de la pantalla y la cantidad excesiva de horas frente a ella.

Asimismo, el estudio revela que la miopía puede surgir de mirar videos muy cerca del celular o no mirar hacia la lejanía por un periodo de tiempo. “Nuestros hallazgos sugieren que un factor común podría ser cuánta luz llega a la retina”, dicen los científicos, como principal hallazgo del estudio.