El aguacate, conocido como ‘oro verde’, es una de las frutas más apreciadas en todo el mundo gracias a su sabor y alto valor nutricional. Lo que muchos no saben es que su cáscara, que normalmente se descarta, guarda compuestos con un gran potencial tanto para la salud como para la industria alimentaria.

Lea más: Así funciona el efecto rebote en la obesidad

Asimismo, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México encontraron que la cáscara del aguacate contiene bioactivos con posibles aplicaciones terapéuticas. Este hallazgo podría abrir nuevas vías para aprovechar un subproducto que hasta ahora ha sido utilizado.

Por otro lado, el grupo liderado por Emir Martínez Gutiérrez, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, examinó la composición de la cáscara y detectó la presencia de epicatequina y ácido clorogénico. Estos compuestos poseen propiedades antioxidantes y podrían desempeñar un papel en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.

El estrés oxidativo ocurre cuando el cuerpo acumula radicales libres en exceso, moléculas inestables capaces de dañar células y tejidos. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este fenómeno está vinculado al envejecimiento, inflamación crónica, problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Ver más: La obesidad de los padres antes del embarazo podría aumentar el riesgo de hígado graso en los hijos

Propiedades y beneficios de los compuestos de la cáscara

Entre los componentes más destacados se encuentran:

Epicatequina: favorece la salud cardiovascular y muestra resultados prometedores en la prevención de diabetes y algunos tipos de cáncer.

favorece la salud cardiovascular y muestra resultados prometedores en la prevención de diabetes y algunos tipos de cáncer. Ácido clorogénico: funciona como un antioxidante potente, protege el corazón y el cerebro, y podría ayudar a prevenir la obesidad.

El estudio también reveló que los extractos de la cáscara poseen efectos antimicrobianos frente a varias bacterias, como:

Listeria innocua

Escherichia coli

Lactobacillus sakei

Weissella viridescens

Leuconostoc mesenteroides

Lea también:Autoridades investigan posible caso de sarampión en Bogotá

Según la investigación publicada en la revista Food and Health, la combinación más efectiva fue un extracto de cáscara de aguacate (61 %) con nisina (39 %), un conservante natural. Esto apunta a la posibilidad de reemplazar algunos conservantes químicos en alimentos por alternativas naturales.

Formas seguras de aprovechar la cáscara

Existen varias maneras de incorporar la cáscara de aguacate en la dieta y beneficiarse de sus propiedades: