Las proteínas constituyen un nutriente indispensable para el funcionamiento óptimo del organismo. Su intervención es determinante en la construcción y reparación de tejidos, la síntesis de enzimas y hormonas, y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Asimismo, resultan fundamentales para la preservación de la masa muscular frente al proceso natural de envejecimiento y favorecen la sensación de saciedad, lo que facilita el control del peso corporal y el equilibrio metabólico general.

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En el contexto actual de búsqueda de una alimentación saludable, las lentejas han recuperado protagonismo como uno de los alimentos más completos y accesibles. Respaldadas por la evidencia científica, estas legumbres han pasado de ser un elemento básico de la cocina tradicional a consolidarse como un referente nutricional dentro de la dieta mediterránea.

Uno de los atributos más destacados de las lentejas es su densidad proteica. En su estado seco, aportan aproximadamente 26 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, lo que representa una cifra significativa dentro del reino vegetal.

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Según los informes de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), estas proteínas son de origen vegetal. No obstante, presentan una deficiencia en un aminoácido esencial denominado metionina. Por esta razón, los especialistas recomiendan su ingesta combinada con cereales, como el arroz, para obtener un perfil de aminoácidos completo y comparable al de las fuentes de origen animal.

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El valor nutricional de las lentejas se extiende más allá de los macronutrientes, destacando por una notable concentración de micronutrientes esenciales para el metabolismo y el sistema nervioso.

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De acuerdo con la FEN, las lentejas son ricas en vitaminas del grupo B, específicamente:

Tiamina y niacina: claves para el metabolismo energético.

claves para el metabolismo energético. Folatos y vitamina B6: necesarios para la renovación celular y el funcionamiento del sistema nervioso.

necesarios para la renovación celular y el funcionamiento del sistema nervioso. Impacto diario: una sola ración puede cubrir el 29 % de la ingesta diaria recomendada de tiamina en hombres adultos con actividad física moderada.

Este alimento es una fuente diversa de minerales indispensables para la salud metabólica:

Hierro no hemo: aunque su absorción es menor que la del hierro animal, es clave en la prevención de la anemia. Se recomienda acompañar su consumo con vitamina C para mejorar su biodisponibilidad.

aunque su absorción es menor que la del hierro animal, es clave en la prevención de la anemia. Se recomienda acompañar su consumo con vitamina C para mejorar su biodisponibilidad. Magnesio y potasio: esenciales para la función muscular y el equilibrio electrolítico.

esenciales para la función muscular y el equilibrio electrolítico. Zinc, fósforo y selenio: minerales que participan en procesos enzimáticos y de protección celular.

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Las lentejas se caracterizan por un bajo contenido en grasas y la ausencia de grasas saturadas en cantidades relevantes. Esta particularidad las convierte en un alimento idóneo para dietas orientadas a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a su aporte de fibra, las lentejas contienen variedades tanto solubles como insolubles. Sus funciones principales incluyen: