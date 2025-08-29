Un niño de 13 años falleció en El Cairo, Egipto, tras comer fideos instantáneos crudos como respuesta a un reto viral de Tik-Tok conocido como ‘el reto del ramel’, según indicaron las autoridades locales.

Leer más: Con limpieza de andenes y recolección de desechos, Distrito recupera paso peatonal de la carrera 46 con calle 93

Al parecer, el adolescente presentó un bloqueo intestinal, lo que ocasionó su muerte. El incidente ocurrió el pasado 19 de agosto, según el reporte del medio Medi Libre.

De acuerdo a información preliminar, el menor fue encontrado en estado de inconsciencia y no presentaba signos de violencia. Las primeras hipótesis señalan una posible intoxicación alimentaria, debido al elevado consumo de pasta cruda. No obstante, dichos fideos cumplían con las normas sanitarias.

Otra hipótesis es que la víctima sufrió una obstrucción intestinal aguda, relacionada con un estado severo de deshidratación.

Ver también: La historia del inmueble arrendado al influenciador Yeferson Cossio

De acuerdo al medio francés y las fuentes citadas, es posible al momento que los fideos llegaron al aparato digestivo, absorbieron gran parte del líquido disponible en el cuerpo del menor, generando un bloqueo en el intestino que no fue detectado ni tratado a tiempo.

Sobre el ‘reto del ramen’ pudo establecerse que miles de usuarios se graban comiendo fideos instantáneos crudos, para después compartir los videos y acumular interacciones.

Le sugerimos: Video: Delincuentes resultaron baleados cuando intentaron robar los vehículos de dos conductores