El presidente Gustavo Petro manifestó este viernes a su homólogo egipcio, Abdelfatah El-Sisi, la necesidad de la unidad entre países para impulsar la paz en Oriente Medio, como ya se lo había dicho también el martes al mandatario francés, Emmanuel Macron.

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La Presidencia señaló en un escueto comunicado que en una llamada telefónica, Petro le expresó a El-Sisi, con quien se reunió en octubre pasado en El Cairo, “su intención de unir países para buscar un cese al fuego y el diálogo para buscar la paz en el Medio Oriente”.

“El presidente de Egipto estuvo de acuerdo en el propósito y señaló que ‘se requieren más personas valientes como el presidente Petro para buscar frenar la guerra y buscar la paz’”, agregó la información.

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En la conversación los mandatarios también hablaron sobre intercambio comercial y turismo, entre otros temas bilaterales.

“Los presidentes acordaron reunir los equipos de Cancillería, comercio exterior y minas para seguir trabajando en pro de fortalecer los lazos entre ambos países”, concluyó el Gobierno de Petro.

Colombia ha impulsado recientemente iniciativas regionales sobre el conflicto en Oriente Medio como la del pasado 13 de marzo, cuando junto a los Gobiernos de Brasil y México pidió un alto el fuego inmediato como primer paso hacia una negociación de paz, al tiempo que subrayaron la necesidad de resolver las diferencias entre Estados mediante la diplomacia internacional.

En ese pronunciamiento conjunto, los tres países expresaron su disposición a contribuir a procesos que permitan avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto, en medio de la escalada derivada de los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.