El Gobierno nacional, a través de su embajada en Estados Unidos, respondió este viernes que las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, “carecen de fundamento”, luego de que el diario The New York Times informara que el mandatario estaría siendo investigado por la Justicia de EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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“Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico”, declaró la Embajada colombiana en Washington en un comunicado.

La legación diplomática señaló que el reportaje se basa en “fuentes anónimas y sin hallazgos concretos”, y pidió que sea leído “en su contexto completo y con la cautela que ameritan este tipo de versiones no verificadas”.

Asimismo, la Embajada subrayó que, a lo largo de su vida pública, Petro “ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal” y que “su trayectoria ha estado marcada por una acción sostenida, visible y, a menudo, compleja contra la ilegalidad, incluyendo la lucha contra organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.

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El Gobierno colombiano apuntó que tiene un “firme compromiso con el Estado de derecho” y que continuará “colaborando con socios internacionales a través de los canales establecidos”.

Comunicado pic.twitter.com/iHY3kL4SZi — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) March 20, 2026

Según el diario neoyorquino, las investigaciones, que se encuentran en su fase inicial, están entradas en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, agrega el diario. Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.

Estas revelaciones se dieron a conocer un día después de que Petro afirmara que la Administración de Donald Trump le reactivó el visado estadounidense hasta el final de su mandato, que concluirá el 7 de agosto.

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La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

En septiembre de 2025, EE. UU. revocó la visa a Petro después de que el colombiano participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a la reunión cordial que mantuvieron en la Casa Blanca el 3 de febrero.