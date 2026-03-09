Investigadores vinculados a la Universidad de Harvard alertaron sobre un incremento sostenido de varios tipos de cáncer entre adultos menores de 50 años, según un estudio internacional publicado en la revista Military Medical Research y divulgado por The Harvard Gazette.

El análisis identificó un aumento especialmente marcado en tumores como el cáncer colorrectal y el uterino, así como en otros tipos de cáncer que están apareciendo con mayor frecuencia en poblaciones jóvenes.

El trabajo científico examinó datos recopilados entre 2000 y 2017 en varios países y advierte que, aunque la incidencia total del cáncer sigue siendo mayor en adultos mayores, la velocidad de crecimiento en personas jóvenes ha generado preocupación en la comunidad médica.

Seis tipos de cáncer aumentan más rápido en adultos jóvenes

El estudio identificó trece tipos de cáncer cuya incidencia ha aumentado en menores de 50 años en al menos diez países. Sin embargo, seis de ellos presentan un crecimiento particularmente acelerado en este grupo etario.

Entre los tumores con mayor incremento se encuentran:

cáncer colorrectal

cáncer cervical

cáncer pancreático

cáncer de próstata

cáncer renal

mieloma múltiple

Según los investigadores, estas enfermedades están creciendo a mayor ritmo entre adultos jóvenes que entre los mayores, lo que evidencia un cambio en los patrones tradicionales de aparición del cáncer.

El cáncer colorrectal muestra una de las tendencias más preocupantes

Uno de los hallazgos más relevantes es el aumento del cáncer colorrectal en personas jóvenes. En regiones como América del Norte, Europa y Oceanía, aproximadamente el 10 % de los diagnósticos ya corresponde a pacientes menores de 50 años.

Las proyecciones del estudio sugieren que, para el año 2030, la incidencia de este tipo de cáncer podría aumentar hasta un 90 % en personas entre 20 y 34 años y un 46 % en quienes tienen entre 35 y 49 años.

La investigación fue liderada por Tomotaka Ugai, instructor de patología y especialista asociado al departamento de epidemiología de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Cambios en la detección temprana de cáncer

Ante estas tendencias, algunas autoridades sanitarias han ajustado las recomendaciones para la detección temprana.

En Estados Unidos, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos redujo en 2021 la edad recomendada para iniciar el tamizaje del cáncer colorrectal, pasando de 50 a 45 años.

De manera similar, nuevas guías publicadas en 2024 recomiendan que todas las mujeres comiencen las pruebas de detección del cáncer de mama a partir de los 40 años, cuando anteriormente la decisión dependía de factores individuales.

Los investigadores también señalan que en algunos cánceres —como el de tiroides, próstata y piel no melanoma— el aumento de diagnósticos está relacionado con mejores herramientas de detección, lo que permite identificar tumores en etapas más tempranas.

Factores de riesgo asociados al cáncer de aparición temprana

El estudio sugiere que varios cambios en el estilo de vida podrían estar influyendo en el aumento del cáncer en adultos jóvenes.

Entre los factores que se analizan se encuentran:

aumento de la obesidad

dietas con alto contenido de alimentos ultraprocesados

sedentarismo

cambios en patrones de alimentación asociados a la llamada “dieta occidental”

Según Ugai, estas exposiciones podrían estar desplazándose hacia poblaciones más jóvenes, lo que incrementaría el riesgo de desarrollar cáncer a edades más tempranas.

Ahora bien, vale la pena mencionar que los autores advierten también que las bases de datos utilizadas no cubren de manera completa todas las regiones del mundo. En particular, existe menor información disponible en partes de Asia, África, América del Sur y América Central.

Por esa razón, los investigadores consideran necesario ampliar los estudios para comprender mejor cómo evolucionan estos tipos de cáncer en cada país y qué factores de riesgo específicos podrían estar influyendo.

El equipo científico planea continuar las investigaciones combinando análisis poblacionales con estudios de tejidos tumorales, con el fin de identificar los mecanismos biológicos detrás del cáncer de aparición temprana.