El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron este viernes los tres primeros casos de sarampión detectados en los últimos diez años en el país, todos en personas que viajaron al exterior recientemente.

“Hemos tenidos tres casos confirmados de sarampión, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior, y por supuesto seguimos controlando no solamente a estas personas, sino a quienes han estado en exposición con estos individuos que tuvieron la enfermedad”, expresó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Este son los primeros casos importado en los últimos diez años en el país, pues estaba declarado libre de sarampión autóctono desde el 24 de enero de 2014 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Queremos recomendarle desde hoy a los colombianos y las colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo (de la vacuna contra el sarampión) si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá”, añadió el ministro, quien recordó que desde 1994 Colombia vacuna a sus niños contra esa enfermedad.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava, recordó que Colombia no tiene casos autóctonos.

El sarampión, según recordaron, es una enfermedad “altamente contagiosa pero prevenible mediante la vacuna”. Las dosis contra el sarampión y la rubéola están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos en todo el país.

¿Qué es el sarampión?

De acuerdo con la OPS, el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

La entidad explicó que síntomas iniciales – que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección – consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

“Días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas.”, señala la OPS.

“El sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.”, agrega.