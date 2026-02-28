En medio de una reunión estratégica de seguridad realizada en las últimas horas en el sur de Bolívar, el ministro de Defensa, general (el) Pedro Sánchez Suárez, anunció la llegada de 300 miembros del Ejército Nacional la semana próxima y 300 más en abril próximo a esta zona del país.

Explicó que “estos uniformados serán desplegados en puntos estratégicos y desarrollarán operaciones militares en contra del Clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá y el ELN”.

De igual manera, dijo que el pie de fuerza de la Policía Nacional será reforzado con 50 uniformados más que llegarán durante este primer semestre del año y al municipio de Simití y sus alrededores llegará un componente del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, con el fin de consolidar el control y presencia institucional del territorio.

En cuanto a recompensas por cabecillas de estructuras criminales que actualmente delinquen en esta zona del país, el jefe de la cartera de seguridad aseguró que por alias Yeferson, alias Piñas o ‘Moisés’ y alias Hernán del EGC, comúnmente llamado ‘Clan del Golfo’, se ofrecen hasta 640 millones de pesos por cada uno, para quien brinde información que permita llegar hasta ellos.

Por alias ‘Julián’ de las disidencias de ‘Calarcá’, también hay un ofrecimiento de hasta 640 millones de pesos. Y por los cabecillas del ELN, alias ‘Omar’, ‘Mauricio’ o ‘Casinga’ hasta 3.244 millones de pesos, por alias ‘Mara’ y alias ‘Arbey’ 1.641 millones de pesos por cada uno.

“Se realizarán una serie de mejoras a varias bases militares y estaciones de Policía en Magangué y Montecristo y se adelantará el reposicionamiento de una base militar en la región de Lobas”, indicó.

Y concluyó que “en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, UNP, se avanzará en una mesa técnica para revisar y reforzar los esquemas de seguridad de los alcaldes del Sur de Bolívar”.

Recordó finalmente el funcionario que durante el el último año se ha fortalecido en 60% el pie de fuerza en esta zona, así como se crearon la Brigada 19 y una Fuerza de Despliegue Rápido. Y hace dos meses se desplegó un batallón enfocado en realizar operaciones especiales contra las estructuras criminales que allí delinquen. Así mismo, la Armada de Colombia pasó de un 55% al 70% en el control fluvial de los ríos Cauca y Magdalena y sus afluentes.