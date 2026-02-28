Un juez condenó al exalcalde de Villahermosa (Tolima) luego de que se le encontrara culpable de haber planeado un supuesto atentado en su contra con el fin de que le reforzaran su esquema de seguridad.

Lea también: Hijo de Sofía Vergara visitó la estatua de su madre en el Gran Malecón

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que fuera condenado a 18 años de prisión el exalcalde Carlos Evelio Herrera García por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones agravado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que motivaron la decisión se registraron el 19 de febrero de 2012, cuando el exmandatario alertó sobre un falso ataque armado del que fue víctima en el momento que se movilizaba por la vía que de Villahermosa conduce a Líbano, en el sector conocido como Gato Negro.

La versión que en su momento dio Herrera García fue que su conductor de confianza, Álvaro Alarcón Amaya, y otro hombre de nombre Jeison Andrés León Canizales, iban en carro y se sintieron sorprendidos cuando un hombre armado les disparó de forma indiscriminada y luego se fugó del lugar.

Fiscalía General de la Nación Carlos Evelio Herrera García, Álvaro Alarcón Amaya y Jeison Andrés León Canizales al momento de su captura.

Lea también: Falleció el abogado Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán

Fue luego de la denuncia cuando comenzaron las pesquisas para determinar quienes eran los responsables de este hecho que se presento al inicio del mandato del exalcalde.

Las pruebas técnicas recopiladas por los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) demostraron que se trató de un montaje de Herrera García, que pretendía conseguir beneficios de seguridad, como un vehículo blindado, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), afirmó la Fiscalía.

“La Fiscalía contó con pruebas, tales como las grabaciones de llamadas telefónicas, donde quedó en evidencia el exburgomaestre, ya que habla claramente con dos condenados más del plan, y de cuáles eran sus intenciones”, sostuvo en 2022 el director seccional de la Fiscalía en Tolima, Anderson Pinilla.

Lea también: Ganadero fue asesinado cuando conducía una camioneta en zona rural de Sabanalarga

Así las cosas, el hoy condenado fue, además, inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena principal y no se le concedieron beneficios por lo que deberá cumplir la pena impuesta en centro carcelario, una vez esta quede en firme.