Desde el departamento del Valle del Cauca reportaron que en las últimas horas fue encontrado sin vida el abogado y notario Jairo Prado, hijo de la exgobernadora Clara Luz Roldán.

Leer también: Ecuador captura a cinco presuntos disidentes de las Farc en zona fronteriza con Colombia

De acuerdo con la información preliminar, la muerte de Prado se produjo en su finca ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, en Valle del Cauca.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la muerte del abogado, pero se especula que habría sufrido un accidente.

“Inmenso dolor por la muerte de Jairo Roldán. Toda mi solidaridad a Clara Luz Roldán y toda su familia. No imagino dolor más grande que perder a un hijo. Toda mi fortaleza y oración está con ustedes”, publicó en su cuenta de X el político y líder del partido Fuerza por la paz, Roy Barreras.

Carlos Felipe López López, diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, publicó: “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Jairo Prado Roldán, hijo de la codirectora del Partido de La U, Clara Luz Roldán. En estos momentos de inmenso dolor, elevo una oración por el eterno descanso de su alma y acompaño con todo mi cariño y solidaridad a su familia y seres queridos”.

“Jairo vivirá siempre en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Descansa en paz”, agregó.

Prado Roldán fue nombrado en el año 2025 como notario del municipio de Zarzal, en el norte del Valle. Su última publicación en su cuenta de Instagram fue apenas hace una semana “Tu mundo se manifiesta según aquello a lo que apuntas y cuánto estás dispuesto a sacrificar para alcanzarlo”, publicó en el mensaje.

Por ahora la exgobernadora no se ha pronunciado en sus redes sociales.