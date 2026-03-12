A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el precandidato Maurice Armitage declinó su aspiración presidencial para “no fragmentar más la votación” que de momento cuenta con ocho aspirantes.

Lea también: Cambio Radical denuncia que en el Atlántico hay mesas en las que el número de votos es mayor al de votantes registrados

“No hay nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a mi candidatura presidencial: conformé un equipo competente con el que sacamos adelante nuestro plan de gobierno, diseñamos la publicidad de la campaña, separamos vallas, grabamos el video de lanzamiento y realizamos los trámites necesarios para la inscripción en la Registraduría”, comenzó diciendo el empresario a través de un comunicado este jueves.

Armitage aseguró que su renuncia se basa en la necesidad de “depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación”.

“Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, argumentó el exalcalde de Cali.

Lea también: Alcaldía confirma muerte de la cigüeña jabirú que fue avistada en distintos sectores de Barranquilla

Precisó que puede seguir aportándole más a la sociedad desde su esfera empresarial que política: “He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo”.

“Por estas razones declino mi aspiración presidencial. A quienes me apoyaron desinteresadamente en este proceso, toda mi gratitud”, cerró el hasta hoy precandidato presidencial.

Las alianzas del exalcalde nunca se lograron concretar, tuvo acercamientos con Claudia López y Sergio Fajardo para medirse en una consulta, pero dada la fragmentación de los candidatos, Armitage se bajó de su aspiración.

Lea también: Procuraduría abre investigación disciplinaria y ordena suspensión provisional de agente interventor de Coosalud EPS

Dijo, además, a principios de febrero estar preocupado por la falta de representación del centro político en la consulta presidencial, ya que Colombia “no tiene la madurez política de afrontar unas elecciones entre dos extremos sin caer en la violencia”.

“Yo estoy listo para participar junto a ustedes. Si las corrientes de los ríos del Pacífico cambian de sentido y se devuelven cuando sube la marea, no veo ninguna razón para que nosotros no seamos capaces de cambiar de opinión y hacer viable esta consulta”, planteó en su momento.