Desde el Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde se lleva a cabo el proceso de escrutinio electoral del Atlántico, el abogado del partido Cambio Radical, Frank Soto, denunció irregularidades y anomalías en algunas mesas de votación.

De acuerdo con el representante legal de la bancada, hay casos en los que el número votos es mayor al de votantes registrados, es decir, habría votos inflados.

“Los partidos están perdiendo votos en gran manera. Por ejemplo, hay mesas de 60 votos sobrantes. Hay mesas como la que evidenciamos ahora mismo de 200 votos sobrantes. Para nivelar esas mesas hay que incinerar al azar los votos y los que están perdiendo, los que más están perdiendo son los partidos que más votos obtuvieron en esta jornada, en este caso Cambio Radical y Pacto Histórico”, señaló.

A su juicio, estas anomalías se dieron por error de los jurados de votación que habrían entregado dos tarjetones a un mismo ciudadano, es decir, el tarjetón tradicional para Senado o Cámara y el correspondiente a circunscripciones especiales.

Al respecto, la bancada solicitó en su cuenta de X que los órganos electorales y de vigilancia estén al tanto de proceso del escrutinio. “Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil. al Consejo Nacional Electoral y a la Misión de Observación Electoral ejercer una vigilancia rigurosa sobre el proceso de escrutinios que se adelanta en todo el país”, Se lee en el mensaje.

Añade que “es fundamental que haya supervisión permanente y garantías plenas de transparencia para asegurar que cada voto depositado por los ciudadanos sea contado correctamente y que la voluntad de los colombianos se respete sin ninguna duda”.