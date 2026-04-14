La decisión del Gobierno colombiano de autorizar la eutanasia de 80 hipopótamos ha causado controversias en diversos sectores.

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Por ejemplo, desde México, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México cuestionó la medida y aseguró que existía una alternativa concreta que no fue aprobada por las autoridades colombianas.

De acuerdo con la organización que le ofreció una entrevista al medio El Colombiano, durante varios años trabajaron en un plan para trasladar parte de los animales fuera de Colombia. La iniciativa incluía el apoyo de entidades como el Ostok Sanctuary y el Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Center.

Instituto Humboldt Hipopótamo en Doradal, Antioquia.

Indicaron que el proyecto contemplaba la reubicación de al menos 70 hipopótamos: unos 60 hacia India y 10 a México. Según sus promotores, ya se contaba con infraestructura, equipos veterinarios y financiación privada para ejecutar el traslado.

El presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta Zazueta, aseguró que incluso se habían gestionado más de tres millones de dólares para cubrir toda la operación.

“Sí, desde hace dos años o tres años tratamos de rescatar los hipopótamos que están en Doradal. Sabemos que los gobiernos de todas las partes son iguales: si no tienen los reflectores, no te permiten hacer las cosas“, dijo al medio en entrevista.

#ReporteCiudadano ¦ Se siguen registrando encuentros entre ciudadanos y hipopótamos en el Magdalena Medio antioqueño. Esta vez, un grupo de turistas que recorría una zona rural del municipio de Puerto Triunfo, cerca de Doradal y del sector de Hacienda Nápoles, se encontró de… pic.twitter.com/pLCsO2SCZ5 — DiariOriente (@diarioriente) February 11, 2026

La intención, explicó, no tenía fines comerciales, sino ofrecer una solución humanitaria frente al crecimiento descontrolado de la especie.

Sin embargo, la iniciativa nunca obtuvo la autorización final del Ministerio de Ambiente de Colombia, lo que terminó frenando el proceso.

Para la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, el problema no radica únicamente en el crecimiento de la población, sino en la decisión de optar por la eutanasia cuando, según afirman, aún existen alternativas viables.

CRISIS DE HIPOPÓTAMOS EN #COLOMBIA



🦛Al incautar la hacienda de Pablo Escobar unos #hipopótamos africanos que tenía como mascotas quedaron en el abandono, ahora son 160 y deambulan libremente en el pueblo de Doradal.



De no controlarse, se estima que en 2040 sean 1,500 animales pic.twitter.com/4yGlh6Rvdx — Nelson Valdez (@nelvaldez) May 3, 2023

La organización insiste en que el diálogo no debería cerrarse y que la cooperación internacional podría ser clave para encontrar una solución que combine control poblacional y conservación.

¿Por qué quieren erradicar los hipopótamos en Colombia?

Los hipopótamos en Colombia descienden de ejemplares introducidos ilegalmente en la década de 1980 durante la época de Pablo Escobar.

Sin depredadores naturales, su población ha crecido rápidamente hasta superar los 200 individuos en la cuenca del río Magdalena.

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Este aumento ha generado preocupaciones ambientales y de seguridad, ya que se trata de una especie considerada invasora.