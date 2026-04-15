Cientos de personas que tenían viajes aéreos desde y hacia Bogotá programados para la mañana de este miércoles 15 de abril se han visto afectadas por los retrasos y las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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Pexels Imagen de referencia.

Esto por cuenta de una densa niebla que dificulta la visibilidad para los pilotos de aviones comerciales en la terminal aérea más importante del país.

A las 6:13 de la mañana, la Aeronáutica Civil reportó a través de X (antes Twitter) que “se presentan condiciones meteorológicas adversas por niebla en el Aeropuerto El Dorado. Se estima que en las próximas horas mejore la visibilidad”.

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#AtenciónViajeros. A esta hora se presentan condiciones meteorológicas adversas por niebla en el Aeropuerto El Dorado.



Se estima que en las próximas horas mejore la visibilidad, manténgase informado del estado de su vuelo con su aerolínea. pic.twitter.com/rpKB4sGHUg — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 15, 2026

En la misma red social, el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro (Antioquia), advirtió sobre la situación a los viajeros que tienen vuelos desde y hacia Bogotá.

“Les sugerimos mantener comunicación con las aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, ya que por condiciones meteorólogicas adversas en dicho destino, tenemos afectaciones: Saliendo: 2 cancelaciones, 5 demoras. Llegando: 2 cancelaciones, 4 demoras”, detalló.

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#AtentosViajeros ⚠️ | Si viajan desde o hacia Bogotá, les sugerimos mantener comunicación con las aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, ya que por condiciones meteorólogicas adversas en dicho destino, tenemos afectaciones:



🛫 Saliendo: 2 cancelaciones, 5 demoras

🛬… — Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) April 15, 2026

Los vuelos internacionales procedentes de países como Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros, también han sufrido imprevistos por las condiciones meteorólogicas en el aeropuerto de Bogotá, teniendo que aterrizar en terminales de ciudades cercanas mientras se disipa la neblina en El Dorado.

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Según ‘Caracol Radio’, uno de los pasajeros afectados por esta situación es el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien planeaba viajar esta mañana de miércoles a Cartagena.