Los pobladores del municipio La Macarena, en el departamento del Meta, se encuentran consternados por la noticia de la masacre ocurrida el pasado jueves 16 de abril. El violento hecho dejó tres mujeres de una misma familia muertas y un hombre herido.

Lea: Hombre mató a machete a su pareja, a su cuñada y a su suegra dentro de una vivienda

Las víctimas mortales fueron identificadas como Pracedis Calderón Andrade, Arelys Monje Calderón y Bersy Monje Calderón, quienes fueron halladas sin vida en su vivienda, con múltiples heridas causadas por arma blanca.

Bersy, de 37 años, y Arelys, de 27, eran hermanas, mientras que Pracedis, de 68, era madre de ellas dos.

La primera versión del hecho indicaba que se había presentado una riña en la vivienda donde residían las tres mujeres, en la vereda Alto Morichal, zona rural de La Macarena. Además, que el responsable de la masacre es la expareja sentimental de una de ellas.

Lea: Grupos armados están amenazando y extorsionando a docentes en la región del Catatumbo

Luego se conoció el testimonio que el sobreviviente a la masacre rindió ante las autoridades. Se trata de José Tiberio Muñoz Leiton, de 31 años, según ha trascendido en medios nacionales como ‘El Tiempo’, quien narró a la Policía cómo sucedieron los hechos que derivaron en el triple asesinato.

Según el citado medio, la escena violenta se dio tras una comida en la casa de un vecino de la vereda, reunión a la que fue invitado José Tiberio Muñoz Leiton y Bersy Monje Calderón, entre otras personas.

Lea: Juez envía a la cárcel a urólogo acusado de abusar de más de 50 pacientes durante consultas médicas en Medellín

Cuando terminó la cena, José Muñoz contó que llevó a Bersy Monje a la casa de ella en motocicleta. En el camino se encontraron con la expareja de la mujer, identificado como Enilson Toledo, quien se habría molestado por verla en el vehículo con el hombre y comenzó a atacar a ambos con un machete.

Con varias heridas de arma blanca, José Muñoz huyó hacia una finca para pedir ayuda y un vecino lo llevó al hospital de La Macarena.

Después de ser atendido en el centro asistencial decidió ir con un vecino a la casa de Bersy Monje Calderón, encontrando la terrible escena de los cadáveres de ella, la hermana y la mamá.

Lea: Mindefensa anunció medidas más severas en las cárceles para ‘Negro Ober’ y otros cabecillas

De inmediato alertaron a las autoridades sobre el hallazgo y José Muñoz le contó a la Policía lo que había ocurrido horas antes con la expareja de Bersy, que se convirtió en el principal sospechoso de la masacre.

La secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género, Lorena Alexandra Ramos Ortiz, afirmó que tras conocer el caso fue activada la articulación institucional con la Alcaldía Municipal y la Policía del Meta para verificar que se haya desarrollado de manera correcta la ruta de antención, según recoge ‘El Tiempo’.

Lea: ¿Puede un menor de edad manejar una moto eléctrica en Colombia? Conozca lo que dice la ley

Agregó la funcionaria que no se registraban denuncias de violencia basada en género contra ninguna de las víctimas.

Sin embargo, por cómo se habrían desarrollado los hechos, las autoridades investigan posibles dinámicas de control y celos en la relación que sostuvieron Bercy y Enilson.