Ante el incremento sostenido de lluvias en el departamento de Antioquia y en la cuenca del río Cauca, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sostuvo una reunión con el gerente general de Empresas Públicas de Medellín y el gerente de generación de energía con el fin de evaluar la operación de la represa Hidroituango ante la amenaza de crecida del río Cauca que alimenta el embalse.

Lea también: Falleció el abogado Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán

La entidad informó que el encuentro se desarrolló en un contexto de precipitaciones por encima de los promedios históricos y mayores aportes hídricos al embalse, lo que exige “seguimiento técnico permanente y coordinación interinstitucional”.

“Nuestro deber es coordinar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y acompañar a las empresas para que se proteja la vida de los ciudadanos. Con EPM hemos mantenido un diálogo receptivo que permite fortalecer alertas tempranas, comunicación y decisiones oportunas ante cualquier contingencia”, concluyó Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD.

Durante la reunión se revisaron los análisis técnicos actualizados sobre estabilidad estructural y comportamiento geotécnico de Hidroituango.

UNGRD

Lea también: Mandatarios condenan ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y exigen “el pleno respeto del derecho internacional”

“Podemos garantizar que en este momento la situación del proyecto es estable y no genera riesgo para las comunidades aguas abajo. Contamos con monitoreo permanente 24/7 y con un embalse que amortigua las crecientes, lo que nos permite tomar decisiones oportunas para preservar la vida”, expuso el gerente general de EPM, John Maya Salazar.

Además, aseguraron que el nivel actual del embalse corresponde a rangos operativos previstos en el diseño y no representa una condición de rebose estructural. El proyecto dispone de margen hidráulico adicional y de un vertedero con alta capacidad de evacuación de crecientes.

“El embalse cumple una función de amortiguación frente a aumentos súbitos de caudal, y el sistema de monitoreo hidrológico permite anticipar el tránsito de crecientes con varias horas de antelación, facilitando decisiones preventivas como el descenso controlado del nivel del embalse y la apertura gradual de compuertas”, agregó la UNGRD.

Lea también: Reversión de Autopistas del Caribe empieza a tomar forma

Colombia enfrenta un escenario de alta variabilidad climática, con eventos hidrometeorológicos intensos que exigen “preparación basada en escenarios ampliados de riesgo”.

Las partes acordaron mantener esquemas de monitoreo permanente, garantizar márgenes de maniobra operativa ante posibles crecientes extraordinarias y activar oportunamente los planes de contingencia en caso de variaciones significativas en niveles y caudales.

La UNGRD mantiene seguimiento permanente a la evolución del río Cauca y a las alertas emitidas por el IDEAM por inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos en distintos municipios de la cuenca.

Lea también: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado”: Petro tras ataque masivo a Irán

Durante los recorridos realizados en municipios ubicados aguas abajo del proyecto, se identificó la necesidad de actualizar y profundizar la caracterización detallada de la población, incluyendo niños, personas mayores y población con discapacidad, con el fin de dimensionar adecuadamente las capacidades de respuesta ante una eventual emergencia.

Asimismo, se resaltó la importancia de mantener en óptimas condiciones las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los sistemas de alerta temprana, garantizando su accesibilidad y operatividad permanente.