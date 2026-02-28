Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana de este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo.

“No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”, reza el comunicado de Exteriores ruso.

La nota subraya que los ataques se efectuaron durante el renovado proceso de negociaciones con Irán, diseñado “supuestamente para garantizar la normalización a largo plazo en torno a la República Islámica”.

Además, se destaca que la parte rusa había recibido señales sobre la falta de interés de los israelíes para una confrontación armada con Irán.

Asimismo, Moscú exigió poner fin a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático.

“Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses”, agrega el comunicado.

El presidente finlandés dice que EE. UU. actúa al margen del derecho internacional en Irán

El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó que Estados Unidos está actuando al margen del derecho internacional tras los bombardeos de las fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán, y señaló que espera que la situación se calme para sea posible buscar una solución negociada al conflicto.

“Ahora mismo estamos viendo que Estados Unidos opera en gran medida al margen del derecho internacional tradicional”, dijo Stubb en la televisión estatal finlandesa YLE.

Según Stubb, antes de realizar ataques de este tipo Washington normalmente había buscado obtener el visto bueno de las Naciones Unidas o, al menos, de sus aliados de la OTAN, algo que ahora no ha sucedido.

“Ahora no se ha preguntado mucho. No se preguntó en Venezuela, no se preguntó antes en la guerra de los 12 días (entre Israel e Irán en junio de 2025, con la intervención de EE. UU.) ni se ha preguntado ahora en esta cuestión”, dijo el presidente finlandés.

A su juicio, el ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán evidencia la transformación que se está produciendo en el panorama político mundial y en el orden internacional.

“Cuando no se respetan las instituciones y las normas internacionales, se crea un vacío de poder que permite que este tipo de ataques sean posibles”, señaló.

Además, mostró su convencimiento de que cualquier posible negociación para resolver este conflicto se llevará a cabo directamente entre Estados Unidos e Irán, manteniendo al margen a otros posibles mediadores, como la ONU o la UE.

“Estoy bastante seguro de que el presidente (estadounidense Donald) Trump no involucrará a ningún intermediario en esto”, afirmó Stubb, uno de los líderes europeos que mantienen una relación personal más cercana con el inquilino de la Casa Blanca.

Suiza, “profundamente preocupada” por ataques a Irán, pide respeto a derecho internacional

El Gobierno de Suiza manifestó su “profunda preocupación” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, e instó a que se respete el derecho internacional y la población civil.

“Suiza exige el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético en un mensaje en su cuenta oficial de X.

También hizo un llamado a todas las partes a “actuar con la máxima contención”.

Agregó que la Embajada de Suiza en Irán está operativa y “a disposición de las partes implicadas”.

La OMS insta al diálogo en Oriente Medio “en lugar de la absurda vía de la destrucción”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó este sábado su profunda preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y pidió que el diálogo se imponga a la destrucción.

“Instamos a los líderes a elegir el difícil camino del diálogo en lugar de la absurda vía de la destrucción. El mundo observa y espera que la sensatez prevalezca sobre las armas”, señaló en su cuenta oficial en la red social X.

“Mi corazón está con los civiles atrapados en el fuego cruzado. Independientemente de las fronteras, todo el mundo merece vivir sin la amenaza de la violencia a su alrededor”, agregó el experto etíope, quien concluyó con su tradicional lema “la paz es la mejor medicina”.

Macron pide reunión urgente de la ONU ante una “escalada actual peligrosa para todos”

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la “escalada actual” en Oriente Medio es “peligrosa para todos” y que “debe cesar”, además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un mensaje en su cuenta de X, sostuvo que el “desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”.

“La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional”, señaló el mandatario.

España rechaza la acción de EE. UU. e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel en Irán porque “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y pidió “desescalada y diálogo”.

En su cuenta de la red social X, el jefe del Ejecutivo español también rechazó las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”, sentenció.

“Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región”, escribió Sánchez.

También en el mismo sentido se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la “grave situación” tras los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán y pidió respeto al derecho internacional.

“La violencia solo trae caos”, escribió Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que “desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad”.

Bélgica “entiende” los motivos de seguridad y “frustración” que impulsaron ataque a Irán

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo que “entienden” los motivos de seguridad y la “prolongada frustración” que han impulsado a las fuerzas israelíes y estadounidenses a lanzar hoy el ataque contra Irán, aunque añadió que la fuerza militar “debe ser siempre el último recurso”.

“Entendemos los profundos imperativos de seguridad y la prolongada frustración por la negativa de Irán a participar de manera constructiva que han impulsado esta línea de actuación, aunque mantenemos que la fuerza militar debe ser siempre el último recurso, sujeto al derecho internacional”, dijo el ministro belga a través de redes sociales.

En un extenso mensaje, Prévot dijo que Bélgica “sigue de cerca” la situación en Irán y en la región, y añadió que ya se ha celebrado “una primera reunión de crisis” a la que se le sumarán otras a lo largo del día.

También aseguró estar “en estrecho contacto” con sus embajadas e instó a todos los belgas que se encuentran en la región a seguir instrucciones de las autoridades locales y mantenerse a salvo.

“Hacemos un llamamiento a todas las partes para que garanticen la protección de la vida de los civiles en todo momento”, dijo.

Catar y Emiratos Árabes Unidos condenan ataques de Irán y aseguran que se reservan el derecho a responder

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar aseguraron que se reservan el derecho a responder a las agresiones.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Ante estos hechos, el gobierno de EAU condenó “la flagrante violación de su soberanía nacional” y dijo que se “reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes y para salvaguardar su soberanía, seguridad y estabilidad”. según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Por su parte, mediante un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, Catar dijo que “se reserva su pleno derecho a responder a este ataque, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y de manera acorde con la naturaleza del ataque, en defensa de su soberanía y en preservación de su seguridad e intereses nacionales”.

Según la agencia iraní Mehr, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor base en la región, la de Al Udeid en Catar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

Desde Dubai confirmaron que el ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático", según el ministerio de Defensa, que aseguró que la “situación de seguridad en el país está bajo control”.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la “agresión estadounidense-sionista” en suelo iraní.

Además, las fuerzas armadas iraníes alegaron que continuarán atacando “todas las bases, recursos e intereses estadounidenses” en la región “sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo”.

Arabia Saudí condena “brutal” represalia iraní y guarda silencio sobre ataques israelíes

Arabia Saudí se sumó a las voces de rechazó la “brutal agresión” iraní contra los países del golfo Pérsico que acogen bases militares estadounidenses en la región en un primer comunicado sobre la crisis en la región, que guardó silencio sobre los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre territorio iraní.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores saudí difundido en las redes sociales, el gobierno de Riad denunció la “flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania” y afirmó su “plena solidaridad y apoyo a los países hermanos” que han recibido ataques.

En este sentido, Arabia Saudí pondrá “todas sus capacidades para apoyarlos en todas las medidas que adopten”, al tiempo que advirtió “de las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía de los países y de los principios del derecho internacional”.

El breve comunicado no menciona o no se refiere explícitamente a los ataques de Israel y EE.UU contra Irán de esta mañana, que desataron la respuesta iraní.