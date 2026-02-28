El ataque militar de Estados Unidos contra Irán que también contó con el apoyo de Israel ha desatado una ola de reacciones alrededor del mundo por lo que puede implicar una escalada entre los países intervinientes.

En ese sentido, se pronunció el presidente Gustavo Petro quien aseguró su homólogo estadounidense “se ha equivocado” con la operación e instó a la ONU a discutir el tema.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En referencia a las niñas de una escuela de primaria ubicada en la ciudad sureña iraní de Minab que resultaron víctimas luego de que un misil alcanzara el establecimiento educativo, Petro se limitó a decir: “Más niños muertos por misiles”.

De acuerdo a cifras del gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, el número de niñas muertas asciende a 40, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas como consecuencia del ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh.

El llamamiento de la ONU

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que “en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”.

“Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”, advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a “actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución”.

“Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen”, subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de “un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio”.

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

“Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables”, advirtió.