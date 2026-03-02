Notar espuma en la orina puede generar preocupación inmediata en las personas porque no saben de dónde proviene.

¿Tomar agua o café al despertar? Esto es lo que recomiendan expertos para controlar la glucosa

La obesidad de los padres antes del embarazo podría aumentar el riesgo de hígado graso en los hijos

Tomar café a diario podría ayudar a reducir el riesgo de demencia, según estudio

Aunque en muchos casos se trata de algo pasajero y sin consecuencias, los especialistas advierten que cuando el fenómeno es persistente podría estar relacionado con alteraciones en la función renal.

Estudio reveló que el aceite de oliva virgen podría ayudar a proteger la memoria en adultos mayores

La orina considerada saludable suele ser clara, de tono amarillo y sin presencia de sangre ni espuma duradera.

Según explicó la nefróloga Cybele Ghossein, del sistema de salud Northwestern Medicine, es común observar burbujas grandes y transparentes al orinar, especialmente por la presión o velocidad del flujo.

Freepik Baño, orinar

La diferencia está en que esas burbujas desaparecen rápidamente. En cambio, la espuma blanca que permanece en el inodoro puede indicar la presencia de proteínas.

¿Qué es la proteinuria?

Una de las razones médicamente relevantes es la proteinuria, es decir, exceso de proteína en la orina. Los riñones sanos filtran desechos, pero conservan las proteínas necesarias para el organismo. Cuando estas se eliminan en la orina, puede ser señal de que el sistema de filtración no está funcionando correctamente.

ANASTASIIA POTAPOVA Una de las razones médicamente relevantes es la proteinuria, es decir, exceso de proteína en la orina.

De acuerdo con Mayo Clinic, si la espuma aparece junto con hinchazón en piernas, tobillos o alrededor de los ojos, síntomas conocidos como edema, se recomienda buscar atención médica.

Asimismo, un examen de orina permite detectar albúmina, proteína que no debería estar presente en cantidades elevadas. Además, un análisis de sangre puede calcular la tasa de filtración glomerular (TFG), indicador clave para evaluar la función renal. Una TFG menor a 60 puede sugerir enfermedad renal crónica.

Fármaco usado para tratar cáncer de pulmón podría mejorar el tratamiento de tumores de ovario resistentes

Personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de problemas renales deberían realizar controles periódicos, incluso si no presentan síntomas evidentes.