Tomar café o té con cafeína todos los días podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar demencia en la adultez.

De acuerdo con una investigación reciente difundida en una reconocida revista médica internacional.

El análisis, que evaluó datos de más de 130.000 personas durante varias décadas, encontró que quienes consumían café de forma moderada presentaban menos probabilidades de sufrir deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

¿Cuántas tazas de café son recomendables consumir en el día?

Consumir entre dos y tres tazas de café al día se asoció con una reducción cercana al 18 % en el riesgo de demencia.

Sin embargo, los investigadores no detectaron el mismo efecto protector en personas que optaban por versiones descafeinadas.

Aunque el estudio no demuestra una relación directa de causa y efecto, expertos señalan que el café contiene compuestos bioactivos que podrían ayudar a reducir el estrés oxidativo, disminuir procesos inflamatorios en el cerebro y favorecer la salud cardiovascular.

Estos factores, en conjunto, pueden desempeñar un papel importante en la protección frente a enfermedades neurodegenerativas.

Los especialistas recalcan que se trata de un estudio observacional, lo que significa que identifica asociaciones, pero no confirma que el café o el té prevengan por sí solos el Alzheimer u otros tipos de demencia.