Después de los 45 años, los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento comienzan a reflejarse en la estructura corporal. La pérdida gradual de masa muscular y densidad ósea se convierte en un tema de interés creciente en el ámbito de la salud y la nutrición. En ese escenario, la ciruela pasa ha sido señalada por especialistas y estudios científicos como un alimento con propiedades que inciden en estos procesos.

Le puede interesar: ‘Blue Monday’: conozca estrategias para enfrentar el llamado “día más triste del año”

Investigaciones recientes difundidas por medios internacionales y publicaciones académicas han puesto el foco en esta fruta seca por su perfil nutricional. Su consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, se ha vinculado con indicadores relacionados con el mantenimiento del tejido muscular y la estructura ósea en personas mayores de 45 años.

Cambios metabólicos y masa corporal en la adultez

Con el avance de la edad, el organismo reduce progresivamente la masa muscular, un fenómeno conocido como sarcopenia, y experimenta una disminución en la densidad mineral ósea. Estos procesos están influenciados por factores hormonales, metabólicos y nutricionales.

Vea aquí: Un estudio concluye que el paracetamol en el embarazo no eleva el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad en niños

Diversos estudios citados por el medio brasileño O Globo señalan que la alimentación desempeña un rol relevante en la modulación de estos cambios. La incorporación de alimentos ricos en micronutrientes, antioxidantes y fibras puede contribuir a sostener funciones corporales vinculadas con la fuerza física y la movilidad.

Evidencia científica sobre la ciruela pasa

Investigaciones publicadas en la revista Journal of Medicinal Food analizaron el impacto del consumo regular de ciruela pasa en adultos mayores de 45 años. Los resultados indican una asociación entre su ingesta y niveles más altos del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), una hormona producida principalmente por el hígado que interviene en la formación y mantenimiento de tejidos musculares y óseos.

Lea también: Invima indicó que los cepillos de dientes ya no necesitarán registro sanitario

Los estudios también reportaron una reducción de marcadores inflamatorios y un aumento de la capacidad antioxidante, variables que influyen en el estado general del tejido corporal durante el envejecimiento.

Perfil nutricional y efectos metabólicos

La ciruela pasa aporta proteínas de origen vegetal, fibras solubles y compuestos bioactivos. Entre sus micronutrientes se encuentran el hierro, el magnesio, el cobre y la vitamina K, todos involucrados en procesos relacionados con la salud ósea y muscular.

Le sugerimos: Masglo reveló cómo se hará la recolección de esmaltes semipermanentes con ingrediente que pone en riesgo la salud

Las fibras solubles presentes en esta fruta seca intervienen en la regulación de la absorción de glucosa. Según información recogida por O Globo, este efecto resulta relevante para el control metabólico en la adultez. A ello se suma el sorbitol, un azúcar natural que ralentiza la absorción de glucosa y contribuye a una liberación energética más gradual.

Cantidad recomendada y formas de consumo

Especialistas en nutrición recomiendan moderar el consumo de ciruela pasa debido a su contenido de azúcares naturales. La porción sugerida para adultos es de aproximadamente 50 gramos diarios, equivalentes a cinco o seis unidades.

En otras noticias: Cena de Fin de Año sin malestar digestivo: las claves para evitar la inflamación

La ciruela pasa puede consumirse sola como colación, mezclada con yogur natural, añadida a ensaladas o incorporada en preparaciones dulces. Su versatilidad permite integrarla en distintas comidas del día, siempre dentro de un plan alimentario ajustado a las necesidades individuales.

Otros efectos asociados y precauciones

Además de su relación con la masa muscular y ósea, la ciruela pasa se asocia con efectos sobre la saciedad y el tránsito intestinal, aspectos que inciden en el funcionamiento digestivo. No obstante, los especialistas advierten que su incorporación debe contemplar las condiciones particulares de cada persona.

También aquí: ¿Cómo recuperarse de un exceso de azúcar? Expertos brindan recomendaciones

Quienes presentan enfermedades metabólicas, digestivas o requieren dietas específicas deberían consultar con un profesional de la salud antes de modificar su alimentación. La evidencia disponible respalda su uso como complemento nutricional, pero no reemplaza la evaluación médica ni un plan alimentario personalizado.