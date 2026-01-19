Este 19 de enero de 2026 es el tercer lunes del año, fecha en que se celebra lo que muchas personas denominan como ‘Blue Monday’ o también el “día más triste del año”, pues para muchos les da un golpe de realidad y los aterriza a los compromisos propios de cada día, dejando de lado las festividades tradicionales de la temporada decembrina.

Aunque para muchos este día resume una sensación de pesadez emocional, el origen del ‘Blue Monday’ no se basa en investigaciones científicas sólidas. La idea fue propuesta en 2005 como parte de una campaña publicitaria en el Reino Unido y se atribuye a un conjunto de factores como el clima, deudas tras las fiestas y la falta de motivación tras Año Nuevo.

Para la tercera semana de enero muchas personas experimentan un choque entre las expectativas generadas al inicio del año y una rutina exigente que debe retomar. Esta combinación tiende a generar una sensación de cansancio emocional que, aunque real para muchos, no constituye un diagnóstico clínico.

“Los primeros días de enero solemos estar con una motivación extra, por las fiestas, el descanso y los planes para el nuevo año. Pero hacia la tercera semana es altamente probable que muchas personas ya hayan abandonado esas metas”, dijo Jenny Marques, doctora en conducta humana, en diálogo con Infobae.

“Desde la neurociencia se sabe que para incorporar nuevos hábitos se necesita repetición sostenida en el tiempo. En la tercera semana eso todavía no ocurrió, y ahí aparece el cansancio, la sensación de ‘ya fallé’ (…)El tercer lunes se convierte en una especie de espejo incómodo: ‘ya pasó casi un mes y no hice nada de lo que prometí’”, añadió.

Es importante distinguir entre tristeza ocasional y condiciones que requieren atención profesional. La comunidad de salud mental advierte que el ‘Blue Monday’ no es una condición médica ni un indicador de depresión clínica, y que no existe evidencia de un incremento universal de diagnósticos este día en particular.

En regiones donde enero coincide con el verano, como en América Latina, los factores climáticos pierden relevancia; en estos casos, el llamado “día más triste del año” tiende a vincularse más con la presión de retomar responsabilidades, el balance temprano de metas incumplidas y el fin de las vacaciones.

“Enero no es un mes para medir resultados, sino para reorganizarse después de un período de alta intensidad como diciembre”, aseguró Jenny Marques.

Para quienes sienten que esta jornada les pesa, expertos sugieren estrategias prácticas para mejorar el bienestar emocional. Entre ellas se encuentra trabajar en la consolidación de nuevos hábitos con paciencia, reducir la autoexigencia, ajustarse a metas realistas y reconocer que un día con un bajón anímico no define el resto del año.