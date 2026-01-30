Muchas personas creen que meter todo al refrigerador es la mejor forma de conservar la comida. Sin embargo, este hábito puede provocar que algunos productos pierdan sabor, textura y valor nutricional más rápido de lo esperado.

Una mala distribución dentro del refrigerador no solo afecta la frescura de los alimentos, sino que también incrementa el riesgo de contaminación y desperdicio en el hogar.

Aprender a organizar correctamente este electrodoméstico puede marcar la diferencia en tu cocina diaria. Aunque el refrigerador ayuda a frenar el crecimiento de bacterias, no todos los alimentos reaccionan bien a las bajas temperaturas. Algunos productos se resecan, otros se humedecen y varios pierden su proceso natural de maduración.

Por eso, es importante conocer qué tipo de conservación necesita cada alimento. En la parte inferior es recomendable colocar carnes, pescados y productos crudos bien sellados, evitando que sus jugos contaminen otros alimentos.

En la zona media es ideal para quesos, yogures, platos preparados y envases abiertos. En los compartimientos de las puertas al ser la zona más inestable en temperatura, conviene usarla solo para productos resistentes como aderezos, refrescos y salsas.

Mientras que en los cajones van las verduras y frutas se mantienen mejor aquí gracias al nivel de humedad regulado.

¿Qué alimentos no debe guardar en el refrigerador?

Tomates

Cebollas

Ajos

Aguacates verdes

Papas

Estos alimentos sí deberían ir en el refrigerador