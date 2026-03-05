En medio de rutinas aceleradas y altos niveles de estrés, cada vez más personas encuentran en el running una forma de liberar tensiones y mejorar su bienestar emocional. Estudios científicos recientes y una encuesta realizada por los organizadores del festival ‘CorreMiTierra’ a finales de 2025 evidencian que correr puede contribuir de forma significativa a la salud mental, al ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y fortalecer la autoestima.

La encuesta, respondida por cerca de 9.000 personas, reveló que el 34,42 % de los participantes identifica como principal beneficio del running la mejora del estado de ánimo. Además, el 18,52 % aseguró que corre específicamente para reducir el estrés y la ansiedad.

Shutterstock/Shutterstock Muchas de las personas que practican running aseguran que corren específicamente para reducir el estrés y la ansiedad.

La relación entre ejercicio y salud mental ha sido respaldada por múltiples investigaciones médicas. Una revisión publicada en 2024 en ‘The BMJ’ concluyó que la actividad física puede ser un tratamiento efectivo para la depresión, destacando caminar o trotar como modalidades particularmente beneficiosas cuando se practican con cierta intensidad.

Por su parte, un estudio divulgado en 2025 por ‘The Lancet Public Health’ encontró que metas accesibles, como caminar alrededor de 7.000 pasos al día, ya se asocian con reducciones en riesgos de salud, incluyendo la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares.

A esto se suma un metaanálisis global publicado en 2023 en el ‘British Journal of Sports Medicine’, que concluyó que practicar actividad física entre 30 y 40 minutos, de tres a cinco veces por semana, reduce significativamente síntomas de ansiedad, depresión y estrés.

Por qué correr impacta el bienestar emocional

Los especialistas explican que el running actúa en varios niveles del organismo. Durante el ejercicio se liberan endorfinas y neurotransmisores asociados con sensaciones de bienestar, mientras que también se regula el sueño y disminuye el estrés fisiológico.

Además, la actividad física ayuda a reducir la rumiación mental —los pensamientos negativos repetitivos— y fortalece la autoestima al generar una sensación de logro personal.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la práctica regular de ejercicio contribuye a disminuir los síntomas depresivos y ansiosos, favorece la salud cerebral y mejora la capacidad cognitiva y el estado de ánimo en personas de todas las edades.

El running gana espacio en Colombia

En Colombia, el crecimiento de comunidades de corredores y eventos deportivos refleja el aumento del interés por esta actividad. Uno de los eventos más representativos es CorreMiTierra, que reúne cada año a más de 40.000 participantes en distintas ciudades del país.

“Correr es mucho más que una actividad física; es una herramienta de transformación personal y colectiva. Nos emociona conectarnos con este mensaje porque refleja nuestro propósito, demostrar que cualquiera puede empezar a correr y que el movimiento cambia vidas. Este año, la campaña de CorreMiTierra se llama ALL YOU NEED IS RUN y queremos que cada participante descubra la razón que lo motiva a correr”, afirmó Jorge Andrés Orozco, director de CorreMiTierra .

Gira nacional de CorreMiTierra en 2026

La organización anunció que su gira nacional de 2026 comenzará el 19 de abril en Medellín y continuará con otras sedes en el país. Una nueva ciudad será anunciada el 23 de julio, mientras que Barranquilla recibirá el evento el 2 de agosto y Bogotá será la sede de cierre el 22 de noviembre.

Estas competencias buscan incentivar la práctica del running entre personas de diferentes niveles, promoviendo el ejercicio como una herramienta accesible para mejorar la salud física y mental.

Aunque correr no sustituye la atención psicológica profesional cuando esta es necesaria, especialistas coinciden en que puede funcionar como un complemento terapéutico. Para muchas personas, cada kilómetro recorrido se convierte en una forma de fortalecer la disciplina, regular las emociones y encontrar bienestar en la vida cotidiana.