La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro.

Está vinculada con la motivación, el placer, la concentración y la sensación de recompensa. Aunque no existen bebidas “milagrosas”, diversas investigaciones científicas señalan que ciertos ingredientes naturales pueden contribuir a su producción cuando forman parte de hábitos saludables.

Instituciones como Harvard Health Publishing y Mayo Clinic han explicado que algunos compuestos presentes en bebidas cotidianas influyen en neurotransmisores relacionados con el bienestar emocional.

Té verde y matcha, favorece la concentración

El matcha y el té verde contienen L-teanina, un aminoácido que favorece la concentración y promueve un estado de alerta más estable. A diferencia de otros estimulantes, su combinación con cafeína puede generar energía sostenida sin provocar ansiedad en la mayoría de las personas.

Además, su alto contenido de antioxidantes ayuda a reducir el estrés oxidativo, factor que también influye en el equilibrio cerebral.

Café, estimula moderadamente del sistema nervioso

La cafeína actúa sobre el sistema nervioso central y está asociada con una mayor liberación de dopamina. De acuerdo con análisis publicados en Frontiers in Psychiatry, el consumo moderado de café se ha vinculado con menor presencia de síntomas depresivos en algunos estudios poblacionales.

La recomendación médica es limitar la ingesta de café diaria y evitarlo en horarios cercanos al descanso nocturno.

La recomendación médica es limitar su ingesta diaria y evitarlo en horarios cercanos al descanso nocturno.

Cacao y chocolate oscuro es un apoyo cognitivo

El cacao rico en flavonoides ha sido estudiado por su impacto positivo en la función cerebral. Investigaciones divulgadas en la revista científica Nutrients sugieren que estos antioxidantes pueden favorecer la circulación cerebral y contribuir a un mejor desempeño cognitivo.

Para obtener beneficios, se aconseja elegir preparaciones con alto porcentaje de cacao y bajo contenido de azúcar.

Jugos naturales y vitamina C

La vitamina C participa en procesos relacionados con la síntesis de neurotransmisores. Frutas como naranja, kiwi o fresas pueden aportar este nutriente esencial, además de ayudar a reducir el impacto del estrés oxidativo.

Lo ideal es consumir jugos naturales sin azúcares añadidos y, de ser posible, incluir la fibra de la fruta.

Algunas bebidas energéticas pueden generar un efecto estimulante debido a la cafeína.

Algunas bebidas energéticas pueden generar un efecto estimulante debido a la cafeína. No obstante, organismos como la European Food Safety Authority advierten sobre el riesgo de exceder las dosis recomendadas.