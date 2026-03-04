La cantidad de horas que una persona duerme cada noche podría influir directamente en su salud metabólica.

Una investigación reciente sugiere que descansar alrededor de 7 horas y 20 minutos sería el punto óptimo para favorecer el uso adecuado de la insulina y disminuir el riesgo de desarrollar alteraciones que pueden derivar en diabetes tipo 2.

El estudio fue divulgado en la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care y fue desarrollado por académicos de Nantong University y Shanghai Jiao Tong University. Para llegar a sus conclusiones analizaron información de 23.0000 adultos estadounidenses recopilada durante más de una década.

Los datos provinieron de la encuesta nacional de salud de Estados Unidos National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), que reúne información médica y nutricional de la población. En total, se evaluaron más de 23.000 personas entre 20 y 80 años.

El análisis mostró una relación en forma de curva tanto dormir menos como excederse en horas podría afectar la manera en que el cuerpo procesa la glucosa. El mejor desempeño metabólico se observó cerca de las 7 horas y 20 minutos por noche.

El análisis mostró una relación en forma de curva tanto dormir menos como excederse en horas podría afectar la manera en que el cuerpo procesa la glucosa.

En especial, dormir más allá de ese rango se asoció con menor sensibilidad a la insulina en mujeres y en personas de mediana edad.

Asimismo, el trabajo también examinó lo que ocurre cuando las personas modifican su horario de descanso entre semana y fines de semana.

Los resultados indicaron que quienes acumulan déficit de sueño de lunes a viernes pueden obtener cierto beneficio si añaden entre una y dos horas adicionales los días de descanso. Sin embargo, sobrepasar ese margen no ofreció ventajas claras.