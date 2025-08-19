El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este lunes a redoblar la lucha directa contra bandas violentas y criminales en la frontera con Colombia, luego de pedir que se active la zona económica binacional número uno, creada por ambos países en julio pasado.

Leer más: Donald Trump aseguró que ha comenzado a “organizar” una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski

“Ha llegado el momento de activar la zona binacional número uno en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio, y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con la lucha directa contra las bandas violentas y criminales”, señaló el mandatario en un acto televisado.

Maduro dijo que es necesario seguir tendiendo la mano a Colombia, “a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente que quiere que la frontera sea cada vez mejor y funcione mejor”.

Le puede interesar: “Donde estén los vamos a encontrar”: Boric destaca detención de sicario prófugo en Colombia

“Tender nuestras manos a todos los sectores económicos que compran, que venden productos, que invierten y tender nuestras manos también a todas las fuerzas militares y policiales para garantizar que haya cooperación plena y toda esa región, que va del Táchira hasta el Zulia, sea un poderosa de paz, convivencia y unión colombo-venezolana”, añadió el líder chavista.

El pasado 7 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el conflicto entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, “se extiende” a Venezuela, donde supuestamente esos grupos ya han cometido asesinatos.

No olvide leer: Hamás confirma que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza

El mandatario colombiano aseguró que “la guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas”.

Dos días después, Petro afirmó que Maduro ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera y que el “apoyo ha sido contundente y debe continuar”.