El presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró este lunes la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio de un reputado comerciante a fines de junio y liberado en julio por un error del tribunal, que aprovechó para escapar del país a los pocos días.

“Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar”, publicó el mandatario en X.

La Justicia chilena, por su parte, acogió este lunes la solicitud de extradición, por lo que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el organismo a cargo de continuar los trámites.

“(...) quiero destacar la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición. Por ello, esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo”, publicó en X el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

Mejía, conocido en Chile como el sicario del “Rey de Meiggs” tras asesinar al comerciante José Felipe Reyes Ossa, fue detenido el pasado viernes por las autoridades colombianas y trasladado a Bogotá durante el fin de semana.

Su caso generó gran revuelo en Chile luego de ser liberado por “errores comunicacionales administrativos” en el tribunal el pasado 10 de julio, saliendo del país de forma clandestina dos días después.

Durante los últimos años, el crimen organizado se ha asentado en Chile a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo y la ciudadanía.