El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que accederá a la eutanasia este jueves 26 de marzo, ha estado en el centro del debate en España en los últimos días.

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Después de casi dos años de lucha legal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio luz verde para que la joven, residente en Cataluña, pueda acceder a la muerte asistida.

El tribunal rechazó poner freno, mediante medidas cautelares, al proceso de Noelia Castillo Ramos para morir dignamente, siendo su padre el principal detractor de esta decisión, con respaldo de la organización Abogados Cristianos.

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La joven alegó ante la justicia que su condición de paraplejía irreversible, por la cual no puede mover sus extremidades inferiores, depende de una silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro y sufre dolores intensos, no le permite llevar una vida digna.

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Su caso se cobija en la Ley Orgánica 3/2021, que regula la eutanasia en España como un derecho para quienes padezcan enfermedades graves e incurables o un sufrimiento crónico e imposibilitante que sea insoportable para el paciente.

El padre se ha opuesto a la petición de su hija argumentando que ella no cuenta con las facultades mentales para tomar libremente esta decisión. Según el hombre, la joven tiene una “discapacidad” relacionada con problemas de salud mental que se manifiestan desde antes del episodio que la dejó parapléjica.

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Sin embargo, las autoridades judiciales han determinado, basándose en reportes médicos, que Noelia conserva en buen estado sus facultades mentales.

La paraplejía que sufre Noelia Castillo Ramos fue resultado de un intento de suicidio, al lanzarse desde un quinto piso. Esto luego de ser víctima en 2022 de un abuso sexual perpetrado por tres hombres al mismo tiempo.

Este traumático episodio, que se suma al maltrato psicológico a la que la sometió su abuela paterna, deterioró su salud mental hasta la actualidad, según dijo en una entrevista con el medio español ‘Y ahora Sonsoles’.

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“No puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”, expresó Noelia.

El dolor físico y emocional crónico la llevó a solicitar la eutanasia para “morir en paz y dejar de sufrir”. Finalmente, este jueves 26 de marzo accederá a la muerte asistida en un centro médico español.