La aerolínea estadounidense United Airlines, que cuenta con centros de operaciones en Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York/Newark, San Francisco y Washington, D.C., anunció esta semana que ofrecerá asientos en la clase económica que se transforman en sofá, para brindar mayor comodidad en los vuelos de larga distancia.

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Se trata de la opción ‘United Relax Row’, a la que podrán acceder los pasajeros de la cabina de United Economy (clase económica estándar de la aerolínea) en vuelos de larga duración.

Según explicó la compañía en un comunicado, ‘United Relax Row’ consiste en un conjunto de tres asientos que se transforman en un sofá y que cuenta con reposapiés ajustables individualmente que se pliegan en un ángulo de 90 grados para ofrecer más espacio para dormir, estirarse o ver una película.

United Airlines

Destaca que United Airlines es la primera aerolínea estadounidense en ofrecer este tipo de asiento y tiene la exclusividad en Norteamérica sobre este diseño.

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“La United Relax Row es ideal para familias que viajan con niños pequeños, viajeros solitarios y parejas que buscan la comodidad de United Economy con un toque extra de confort. Los pasajeros que viajen en la United Relax Row recibirán servicios adicionales para su vuelo, como un colchón a medida, una manta de felpa de tamaño especial, dos almohadas adicionales, un peluche y un kit de viaje para niños”, detalla la empresa.

The entire row is alllllll yours.



Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out...



You'll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo — United Airlines (@united) March 24, 2026

Se prevé que ‘United Relax Row’ se lance en 2027. Además, la aerolínea planea ofrecer estos asientos en más de 200 aviones Boeing 787 y 777 de fuselaje ancho para 2030.

“Los asientos estarán ubicados entre United Economy y United Premium Plus®, y United ofrecerá hasta 12 secciones de United Relax Row en cada avión", agrega.

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El vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, Andrew Nocella, señaló que la compañía está comprometida con brindar experiencias innovadoras y de vanguardia a sus clientes, y un ejemplo de esto es ‘United Relax Row’.

“Los pasajeros que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción con más espacio y comodidad, y esta es una forma de ofrecérselo”, declaró.