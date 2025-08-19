En video quedaron grabados los momentos de tensión que se vivieron en un vuelo de Condor Airlines que cubría la ruta entre Corfú, Grecia y Düsseldorf, Alemania.

La aeronave tuvo que desviarse hacia Brindisi, en el sur de Italia, debido a un incidente en uno de sus motores.

El Boeing 757, que transportaba a 273 pasajeros y ocho tripulantes, despegó de Corfú el pasado sábado en la noche.

TikTok Usuarios pudieron grabar el momento del aterrizaje

Minutos después, varios ocupantes notaron destellos y llamaradas procedentes del motor derecho, lo que desató pánico en la cabina.

Algunos pasajeros incluso relataron que enviaron mensajes de despedida a sus familias, convencidos de que la situación podía terminar en tragedia.

“De repente, la energía se cortó por unos segundos y nos dimos cuenta de que ya no estábamos ascendiendo. Ya envié mensajes de despedida porque pensé: ‘Se acabó’”, contó una de las pasajeras.

Un avión de Condor Airlines que volaba de Corfú a Düsseldorf lanzó llamaradas en pleno vuelo y aterrizó de emergencia en Bríndisi. La aerolínea descartó un incendio y aseguró que pasajeros y tripulación no estuvieron en riesgo. pic.twitter.com/tFzMwuzBQd — JP+ (@jpmasespanol) August 19, 2025

Todos esos videos difundidos en redes sociales muestran cómo el motor emitía fuego de manera intermitente y producía un ruido fuerte. Aunque la compañía aérea evitó hablar de un “incendio”, sí reconoció que se presentó una “reacción en las cercanías del motor, asociada con una alteración en el suministro de aire a la turbina”.

Ante este problema, los pilotos decidieron apagar el motor de forma controlada y coordinar un aterrizaje de emergencia.

La maniobra se llevó a cabo en Brindisi alrededor de las 8:15 p. m., donde los bomberos aguardaban en la pista como medida preventiva. Durante unos 30 minutos, el aeropuerto suspendió sus operaciones mientras se aseguraba la llegada del vuelo.

Asimismo, los medios locales no reportaron heridos. Los pasajeros fueron trasladados a hoteles cercanos, aunque no todos lograron alojamiento por la limitada capacidad en la ciudad.

En un comunicado, Condor Airlines lamentó las incomodidades ocasionadas. La aeronave, por su parte, quedó bajo revisión técnica.