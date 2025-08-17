Tras el rezo del Ángelus de este domingo 17 de agosto, el papa León XIV expresó su cercanía con las poblaciones de Pakistán, India y Nepal, gravemente afectadas por las inundaciones que han causado centenares de muerte y miles personas desaparecidas.

“Estoy cerca de los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de esta calamidad”, manifestó el pontífice.

Según las autoridades, en Pakistán las lluvias han provocado más de 350 muertes en la zona noroccidental en los últimos días, además de miles de desaparecidos. En India y Nepal, el número de víctimas supera el centenar desde el inicio de la temporada de monzones.

En su mensaje, León XIV también reiteró su llamado a poner fin a las guerras y a reforzar las negociaciones de paz en diferentes países del mundo.

“Oremos para que tengan éxito los esfuerzos por poner fin a las guerras y promover la paz, para que, en las negociaciones, se anteponga siempre el bien común de los pueblos”, dijo el Papa.

El pontífice hizo referencia a los intentos de alcanzar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, tras la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, así como a las tensiones en la Franja de Gaza.

Finalmente, el Papa recordó que actuar en la verdad siempre tiene un costo, ya que “muchos eligen la mentira”, y recalcó que la respuesta no debe ser la venganza, sino la fidelidad al Evangelio. Invitó a perseverar en el bien incluso en medio de las dificultades y a acompañar a quienes sufren a causa de su fe.

