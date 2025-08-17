Durante el encuentro del viernes en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una carta escrita por la primera dama, Melania Trump, en la que lo insta a proteger a los niños de la guerra, informó este sábado 16 de agosto Fox News.

Lea más: Zelenski dice que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz

El medio conservador, que publicó el documento íntegro con membrete oficial y la firma de Melania, señaló que el mandatario estadounidense entregó personalmente la carta a Putin, quien la leyó de inmediato frente a las delegaciones de ambos países.

En la carta, la exmodelo eslovena pidió al líder ruso que los menores tengan “amor, posibilidades y seguridad ante el peligro”, y apeló a la responsabilidad de “padres” y “líderes” de alimentar la esperanza de la siguiente generación.

“Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, como estoy segura que concuerda, es que los descendientes de cada generación empiecen su vida con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología”, escribió la primera dama.

Ver más: Mujer asesinó a su hijo de 8 años cuando la descubrió siendo infiel con su suegro

Melania concluyó solicitando a Putin “restaurar la situación de los menores en el conflicto” y afirmó que, al proteger su inocencia, “no solo servirá a Rusia, sino a la humanidad entera”.

La cita reunión Trump y Putin finalizó sin avances en un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, este sábado el presidente estadounidense aseguró que la “mejor manera” de terminar la guerra es alcanzar un acuerdo de paz duradero.

Trump también anunció que el próximo lunes se reunirá en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que, “si todo resulta bien”, convocará una cumbre trilateral que incluya a Putin.