Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron hallados en el interior de una habitación de hotel ubicado en la localidad de São José de ciudad de Florianópolis, Brasil, el pasado lunes 11 de agosto.

Leer más: Rusia extradita a Irán a un consultor de criptomonedas por estafar 36.000 dólares

De acuerdo con las autoridades de Florianópolis, se trata de una empresaria y un policía, los cuales fueron encontrados muertos dentro de una tina, horas después de ser reportados como desaparecidos.

Las víctimas fueron identificadas como Jeferson Luiz Sagaz, 37 años, y Ana Carolina Silva, de 37 años, quienes eran pareja desde hace más de 20 años y tenían una hija de cuatro años, que habían dejado bajo el cuidado de una tía.

Le puede interesar: Evo Morales anula su voto y advierte que el Gobierno tiene un plan para cometer un “fraude”

Tras reportarse su desaparición, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda que los llevó hasta el hotel en que se hospedaban.

El jefe policial Felipe Simão explicó que la pareja había celebrado el pasado domingo el cumpleaños de su hija. Luego dejaron a la menor con unos familiares para salir a un bar; sin embargo, nunca regresaron.

El informe de la Policía indicó que los cuerpos de la pareja no presentaban signos de violencia.

No olvide leer: Inició la jornada de votación en Bolivia para elegir a presidente y renovar el Legislativo

“Estamos trabajando con la posibilidad de homicidio, pero tampoco descartamos una muerte accidental o un suicidio”, expresó.

Sobre Jeferson Luiz Sagaz se conoció que trabajaba en la Academia de Policía Militar de la Trindade (APMT), en Florianópolis, y Ana Carolina Silva era propietaria de una cadena de salones de belleza conocida como MoodNails.

Desde las redes sociales de la empresa, lamentaron la muerte de Silva y enviaron un emotivo mensaje.

“Nuestra Jefa, Ana Carolina Silva, propietaria del salón de uñas MoodNails, no era solo una jefa; era un ejemplo de fortaleza, inteligencia y visión. Una mujer especial que convertía sueños en realidad e inspiraba a todos a su alrededor con su generosidad y amabilidad. Siempre atenta a los detalles y llena de energía”, se lee en la publicación.

“Ana, dejaste un legado que va mucho más allá del trabajo: nos dejaste recuerdos, enseñanzas y la calidez de tu presencia. Nos dejaste una lección que llevaremos por el resto de nuestras vidas. Vives en nuestros corazones; siempre serás nuestra jefa”, agrega.