La generación de empleo es uno de los aspectos a los cuales le apunta la administración de Hugo Kerguelén García y una de las estrategias para lograrlo ha sido la de ‘Impuestos por puestos de trabajo’, que motiva a las empresas a crear nuevas plazas de trabajo a cambio de una exención de impuestos, tras el cumplimiento de los requisitos.

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César Barrera, de la empresa constructora Concretar, y Jorge Anaya, director de recursos humanos de esa misma firma, dan fe del impacto positivo de esta iniciativa. Su empresa tiene 40 empleados directos y sumando los indirectos alcanzan alrededor de 300 empleos que se generan, en total.

“Este programa nos llamó la atención porque dentro del pago de Industria y Comercio, tener este tipo de exención, nos ayuda a pensar que sí podemos tener una sinergia público – privado y que podemos generar empleo. En total, de la alcaldía de Montería recibimos $9.966.875 y para nosotros es una suma muy buena y de verdad que nos ayuda enormemente para el crecimiento de las personas que trabajan con nosotros”.

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Una de esas nuevas plazas de trabajo que se crearon en Concretar es la de ingeniero industrial, cargo que ocupa Jorge Anaya, quien explicó que se vinculó a la empresa en marzo de 2025. “Es una oportunidad a la que toda persona aspira, y es tener un empleo digno”, dijo el profesional, sobre lo que consiguió, gracias a esta iniciativa de la alcaldía.

Por su parte el alcalde Hugo Kerguelén dijo que la vinculación laboral para acceder al beneficio debe ser de un año mínimo.

“Un empleo digno, formal, que cambia vidas; 966 vidas se han cambiado. La administración hace un sacrificio consciente dentro del bolsillo de Montería: 1600 millones de pesos que ya no vamos a tener en ICA pero son para destinarlos a más empleo en la ciudad”.

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Las buenas experiencias de este gobierno se conocieron en el marco de la rendición de cuentas donde el mandatario de los monterianos y los beneficiarios de los programas dieron fe de ello, en especial en los sectores de educación, salud, vivienda, ciudad y territorio, inclusión social y reconciliación.

Destacan, de manera especial, el apoyo financiero que reciben los gestores culturales a través del Portafolio de Estímulos que este año ya tiene abierta la convocatoria; así como los logros en medio ambiente.

“Sembrando árboles o cuidando los que ya están, no invadiendo zonas de protección ambiental, así como reciclando y reutilizando se cuida el planeta”, anotó el mandatario de los monterianos.