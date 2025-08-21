Ver series y películas pensadas en su signo zodiacal ahora es posible. Este 21 de agosto llegó a Netflix “Tu lista según el zodiaco”, una nueva colección de series y películas para explorar la variedad disponible en la plataforma de streaming a través de la mirada de los astros.

Lea Bob Ondenkirk vuelve al ataque en ‘Nadie 2’

Esta lista fue creada por un equipo interno de personas encargado de imaginar, seleccionar y proponer recomendaciones con diferentes temáticas y estados de ánimo.

Con este lanzamiento, cada signo zodiacal tendrá su propia fila que incluirá diferentes títulos que reflejan los rasgos más únicos, energías y temas más asociados a ellos.

Aquí Zack Snyder rodará en Colombia su nueva película ‘The Last Photograph’

¿Y qué mejor momento para presentar esta colección que en plena temporada de Virgo? Nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, los Virgo son conocidos por su atención al detalle y su firme ética de trabajo; son los auténticos luchadores de la sociedad.

Sabes que un personaje de una serie o una película es Virgo cuando toma las riendas, es más perfeccionista que los demás y lo hace todo con una elegancia que lo hace parecer fácil.

Además Los creadores de Stranger Things dejarán Netflix en abril de 2026 para fichar por Paramount

Esta colección es solamente el ejemplo más reciente de la labor de curaduría que se hace dentro de Netflix —por personas pensando en personas—, existen cientos de filas y colecciones de series y películas para todos los gustos.

Todas ellas tienen como objetivo que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante. Sin importar el momento o estado de ánimo, Netflix busca que sus usuarios siempre puedan descubrir con facilidad algo que conecte con sus gustos e intereses.

También ‘Half Man’, la nueva serie de Richard Gadd, creador de ‘Bebé Reno’, revela sus primeras imágenes

A continuación podrás encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes con mes.

Tu lista según el zodiaco:

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los grandes robos (planeación, eficacia, detalle)

El robo del siglo, Yo no soy Mendoza, Los Ladrones

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Thrillers románticos (equilibrio entre el amor y la guerra, diplomacia, adaptabilidad)

La huésped, Oscuro deseo, Pálpito

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Misterios (pasión, carisma, seducción, misterio)

Merlina, Manifiesto, Delirio

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aventura (energía, curiosidad, optimismo)

One Piece, The Witcher, Triple frontera

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Historias de negocios / instinto emprendedor (ambición, trabajo arduo)

La diplomática, Club de Cuervos, Selling Sunset, Karol G: mañana fue muy bonito

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Historias de extraterrestres, sci-fi, el espacio (excéntricos, peculiares, marginados)

Stranger Things, El hombre que amaba los platos voladores, Frontera verde

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Romance (soñadores, romance)

Bridgerton, Un deseo irlandés, La primera vez

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Realities de competencias (competitivos, valientes, osados)

Kaos, Habilidad física: 100, Squid Game: The Challenge

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Comida y fiestas (materialistas, posesivos, siempre a la moda)

La realeza, Dinastía, Medusa

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Especiales de comedia y personajes parlanchines (sociales, juguetones, chistosos)

Ali Wong: Single Lady, Nadie quiere esto, Hasta que la plata nos separe

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Dramas apasionados (emotivos, sensibles)

Mi año en Oxford, Los dos hemisferios de Lucca, Cien años de soledad

Leo (23 de julio al 22 de agosto)