Si usted es de las personas que ha presentado mareos durante o después de realizar ejercicio debe estar muy atento a esta señal que puede estar indicando que algo no está bien en su cuerpo.

De acuerdo con los expertos, presentar este síntoma durante su jornada de entrenamiento puede estar relacionado con una deshidratación, esfuerzo excesivo, problemas cardiovasculares, entre otros.

En el caso de realizar un esfuerzo excesivo, las personas puedes experimentar mareos, náuseas, dificultad para respirar y sensación de desmayo, pues el cuerpo es sometido a una intensidad que no tolera.

Asimismo, realizar actividad deportiva que requieren movimientos continuos puede generar vértigo. Este puede suceder con el uso de una máquina para correr o la elíptica.

Para evitar esta sensación, los profesionales recomiendan reducir la velocidad segundos antes de terminar la rutina de ejercicio.

Por su parte, si presentar deshidratación puede experimentar cansancio, mareo, resequedad en la boca y disminución de la producción de orina. Para ello, se recomienda beber 2 vasos de agua entes de entrenar.

Otra condición que puede provocar mareos durante el ejercicio, es el bajo nivel de azúcar en sangre, conocido medicamente como hipoglucemia, pues el cuerpo consume glucosa rápidamente.

La hipoglucemia genera temblores, irritabilidad, mareos y sudoración. Si padece esta condición los expertos recomiendan consumir frutas, yogurt o una galleta antes de iniciar su jornada de entrenamiento.

Además, los mareos durante el ejercicio también se pueden presentarse por la presión arterial baja, por lo que puede experimentar visión borrosa, fatiga o mareos. En este caso se recomienda finalizar el entrenamiento de forma gradual.

Si padece de problemas cardiacos, es necesario que consulte a su médico para evaluar los síntomas que padece al realizar ejercicio.