, , , , — Un infarto es la muerte de las células de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debido a una obstrucción o por la estrechez de alguna arteria. Comúnmente se le llama infarto al infarto agudo de miocardio (músculo cardiaco) pero le puede ocurrir a cualquier órgano, según explica la Fundación Española del Corazón.

Lea también: Estados Unidos impondrá depósito de hasta 60 millones de pesos para solicitantes de visas de turismo y negocios

Estas afecciones siguen un patrón, lo primero que ocurre es que las arterias coronarias (vasos sanguíneos que suministran sangre rica en oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco) se estrechan haciendo que el oxígeno no llegue al miocardio por lo que no puede producir energía para moverse y esto en últimas provoca la muerte de las células del tejido que no reciben sangre.

“Las arterias coronarias se pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son un coágulo de sangre y la aterosclerosis (depósito e infiltración de grasas en las paredes de las arterias) que se va produciendo progresivamente facilitado por los factores de riesgo”, describe la fundación en su página web.

Pexels Algunas enfermedades de base pueden ser un agravante para la afección cardiaca.

Lea también: Mujer de 34 años murió mientras hacía ejercicio en el gimnasio: se había inscrito con una amiga hace una semana

Los médicos clasifican a al menos seis factores que pueden incidir en el taponamiento de las arterias entre las que se encuentran la hipertensión, niveles de colesterol alto, la obesidad, fumar tabaco, el sedentarismo y la edad avanzada del paciente.

Para los expertos es esencial que las personas conozcan cuales son los síntomas de un infarto pues una atención a tiempo puede evitar una complicación cardiaca. ¿Cuáles son? Dolor en el pecho que puede extenderse por hombros, brazos espalda, cuello y mandíbula; ahogo con el esfuerzo, náuseas y mareo, enumeró María del Pilar Morales, internista especialista en cardiología de la Universidad del Bosque en entrevista con W Radio.

Lea también: Colombiana que confesó asesinato y descuartizamiento de su pareja en Italia sería oriunda de Puerto Colombia, Atlántico

Pexels

En caso de presentar síntomas sugestivos de un infarto como los mencionados anteriormente acuda de inmediato al centro de salud más cercano para que le brinden atención médica de manera urgente para que reciba un tratamiento satisfactorio. Pues el tiempo de respuesta del paciente puede ser crucial para que no se agrave.

Esta afección acarrea algunas consecuencias aun cuando se superó, si el infarto es muy extenso, es posible sufrir de por vida insuficiencia cardiaca, a veces con congestión pulmonar. O si es de pequeña extensión, se puede llevar una vida normal, eso sí, controlando los factores de riesgo para evitar un nuevo infarto, sugiere la Fundación Española del Corazón.

Lea también: ¿Se puede viajar con cédula digital en Colombia? Registraduría se pronunció sobre caso de joven que fue bajado de avión

“En algunas personas pueden aparecer arritmias ventriculares o bloqueos del corazón que por lo general pueden ser controlados con el uso de dispositivos especiales: desfibrilador o marcapasos. Suelen aparecer en el ingreso hospitalario y, una vez superados, el pronóstico ya no depende de haber presentado dichas complicaciones”, apuntan.