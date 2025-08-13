Para las personas que tienen problemas de la visión, esta noticia les va a cautivar.

Y es que un nuevo avance médico promete cambiar la vida de millones de personas con presbicia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio luz verde a Vizz, el primer colirio de uso diario capaz de mejorar la visión de cerca hasta por 10 horas, eliminando la necesidad de gafas de lectura durante ese tiempo.

Las gotas están fabricadas por la farmacéutica LENZ Therapeutics, Vizz y contiene aceclidina, un miótico que actúa contrayendo el esfínter del iris y reduciendo el diámetro de la pupila a menos de 2 milímetros. Este efecto amplía la profundidad de foco, mejorando la nitidez de la visión cercana sin inducir miopía.

Pexles El especialista considera que este fármaco podría convertirse rápidamente en el nuevo estándar de atención para la presbicia.

Marc Bloomenstein, investigador clínico del Schwartz Laser Eye Care Center en Scottsdale, Arizona, destacó: “El visto bueno de la FDA supone un cambio radical en el tratamiento de la pérdida de visión cercana por la edad”.

“Creo que esta será una solución muy útil tanto para optometristas como para oftalmólogos, quienes ahora podrán ofrecer un tratamiento para la presbicia altamente efectivo y solicitado, que podría convertirse de inmediato en el estándar de atención, con un perfil de producto que satisfaga las necesidades de nuestros pacientes”, indicó.

¿Qué es la presbicia?

La presbicia, que suele aparecer a partir de los 40 años, es consecuencia del endurecimiento del cristalino y la disminución de la eficacia del músculo ciliar, lo que dificulta enfocar objetos cercanos.

Este trastorno, considerado una parte natural del envejecimiento, afecta actualmente a más de 1.800 millones de personas en el mundo, cifra que podría aumentar a 2.100 millones para 2030.

Asimismo, la OMS advierte que casi la mitad de las personas que padecen esta condición no cuenta con corrección visual adecuada, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Por ello, ha impulsado programas como SPECS 2030, que buscan mejorar el acceso a soluciones ópticas asequibles, como lentes de lectura, mediante su inclusión en la atención primaria y comunitaria.

Sostuvieron que Vizz llegará al mercado estadounidense antes de que finalice el año.