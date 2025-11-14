El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alerta a la ciudadanía y a los actores del sistema de salud sobre la presencia y venta ilegal en el país de un producto falsificado identificado como ‘NOXPIRIN PLUS CÁPSULA Lote 15890724 FV 07-2026’, el cual podría representar un riesgo para la salud de quienes lo consuman.
Segúnla información entregada por el titular del registro sanitario, Laboratorios Siegfried S.A.S., se confirmó que circula en el mercado un artículo que utiliza de manera indebida su marca y datos de lote. Por esta razón, la empresa notificó formalmente al Invima.
“La falsificación de un medicamento no solo engaña al consumidor, sino que pone en riesgo su salud. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre el registro sanitario y a abstenerse de adquirir productos cuya autenticidad genere dudas”, manifestó William Saza, Director de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima.
En Colombia, el medicamento Noxpirin Plus Cápsula cuenta con el registro sanitario INVIMA 2015M-0004030-R1, vigente bajo la modalidad Fabricar y vender, a nombre de Laboratorios Siegfried S.A.S. Sin embargo, el laboratorio reportó que no reconoce el producto que actualmente se comercializa como lote ‘gemelo’ 15890724 FV 07-2026 y que presenta diferencias evidentes frente al producto original.
Entre las principales diferencias identificadas se encuentran
- Cambios en el color y brillo de los materiales de empaque.
- Variaciones en la diagramación del empaque.
- Modificación de la fuente tipográfica y el tamaño de los textos.
- Codificado distinto al del producto original.
- Diferencias en el arte del envase primario (foil), incluyendo tipografía, colores y contenido.
- Variaciones físicas de la cápsula frente al producto original.
Con base en la normatividad sanitaria vigente, este producto se considera falsificado y fraudulento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 677 de 1995. Al desconocerse su verdadera composición, origen, condiciones de almacenamiento y transporte, no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia, por lo que su consumo puede representar un riesgo importante para la salud.
Recomendaciones del Invima para la población
- No adquirir ni consumir el producto falsificado identificado como NOXPIRIN PLUS CÁPSULA Lote 15890724 FV 07-2026 con las características descritas.
- No comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, especialmente cuando se ofrezcan a través de internet, redes sociales o cadenas de mensajería.
En caso de estar utilizando este producto:
- Suspender su consumo de manera inmediata.
- Informar al Invima o a la autoridad de salud territorial si conoce lugares o canales donde se distribuya o comercialice.
- Reportar cualquier evento adverso asociado a su uso a través de la plataforma de notificación de eventos adversos o al correo de farmacovigilancia del Invima.
Así mismo, se invita a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los productos antes de su consumo, consultando el registro sanitario en la página web del Invima, en la sección “Consulta de registros sanitarios”.
Recomendaciones para las direcciones territoriales de salud
- Realizar actividades de inspección, vigilancia y controlen los establecimientos de su jurisdicción donde potencialmente se pueda comercializar este producto.
- Adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar y gestionar su retiro y destrucción cuando se evidencie su presencia.
- Informar al Invima sobre cualquier hallazgo del producto en establecimientos físicos o en canales digitales de comercialización.
- Difundir esta alerta entre las EAPB, IPS y demás actores del sector salud de su competencia.A las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se les recomienda:
Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
- Indicar la suspensión inmediata del consumo del producto a los pacientes que lo estén utilizando e informarles sobre los posibles riesgos para la salud.
- Notificar al Invima sobre la adquisición del producto, incluyendo la información suministrada por los pacientes sobre el lugar o medio de compra.
Para los establecimientos comerciales
A los establecimientos comerciales, el Invima les recuerda que deben abstenerse de distribuir o vender este producto falsificado, ya que su comercialización puede implicar la imposición de medidas sanitarias de seguridad.
Finalmente, el Invima invita a los programas institucionales de Farmacovigilancia a fortalecer la búsqueda activa de posibles reacciones adversas relacionadas con este producto falsificado y reportarlas oportunamente al Instituto.