Un juez de Bogotá aprobó este viernes el preacuerdo suscrito entre Luis Carlos Barreto Gantiva, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y la Fiscalía General de la Nación, en el caso de entramado de corrupción dentro de la entidad.

Según reveló La FM, una vez pactada la negociación, Barreto se compromete a servir como testigo en la investigación por el escándalo de los carrotanques de la UNGRD, y además a colaborar en al menos 16 procesos penales vinculados al caso, a cambio de beneficios procesales.

De acuerdo a la investigación, Barreto Gantiva se desempeñó como subdirector de conocimiento de la Ungrd junto a César Manrique, este último prófugo de la justicia y también implicado en el escándalo.

Asimismo, el medio antes citado señaló que el exsubdirector fue salpicado al resultar involucrado en el desvío de aproximadamente $100.000 millones, recursos destinados a la entidad y que según la Fiscalía, el exfuncionario Barreto fue clave en la manipulación de procesos de contratación de esa entidad, entre 2023 y 2024.

Cabe señalar que por este proceso, actualmente Barreto Gantiva continúa privado de su libertad en la cárcel Modelo de Bogotá, desde donde se conectó este viernes a la audiencia del preacuerdo con la Fiscalía, la cual fue avalada por la juez 49 penal del circuito de conocimiento.