Momentos de pánico vivieron las personas que se encontraban dentro de un establecimiento ubicado en el barrio Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali, donde se registró un hecho sicarial, este viernes 14 de noviembre.

Leer más: Sara Yuliana, la joven de 15 años quemada por compañeros de trabajo que lucha por su vida: responsables siguen libres

De acuerdo con testigos, sujetos armados ingresaron a la reconocida heladería, sobre la Avenida 6 con carrera 28, en búsqueda de dos hombres, quienes intentaron ocultarse detrás del mostrador.

Al interior del establecimiento, los sujetos armados empezaron a disparar contra sus víctimas, atemorizando a los presentes, quienes intentaban protegerse ocultándose.

Lea además: En carta dirigida al mindefensa, magistrada Lombana confirmó que planificó y dirigió allanamiento en propiedad de Armando Benedetti

Tras la ráfaga de bala, se logró establecer que dos hombres fallecieron en el lugar. Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Fredy Albeiro Zapato Rivas, quien minutos antes al ataque se movilizaba en una Toyota TXL de placas JWW 595.

Por su parte, las autoridades no han logrado identificar a la otra víctima.

Lea además: El sentido mensaje de la esposa de Mauricio Cendales, el hombre que murió linchado en Bogotá

Sobre el caso, helados Ventolini emitió un comunicado en el que confirmó que ninguno de sus empleados resultó herido en el ataque.

“Lamentamos informar a la ciudadanía que en uno de nuestros restaurantes en la ciudad de Cali se presentó un acto de violencia generado por terceros”, inició el comunicado.

Lea también: No hubo conciliación entre la exfuncionaria Juliana Guerrero y la representante Jennifer Pedraza

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento. Confirmamos que ninguno de nuestros colaboradores resultó lesionado”.

@soy_ventolini/Captura de video

Por el momento, agentes del CTI de la Fiscalía adelantan investigaciones para determinar los móviles del hecho.