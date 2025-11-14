La esposa de Mauricio Cendales, el hombre que murió luego de ser linchado por la comunidad en Bogotá luego haber atropellado a varios motociclistas, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía.

Tanto la mujer como otros familiares declararon ante medios de comunicación que el hombre no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que sufría de trastornos mentales y necesitaba ser medicado.

Sandra Milena Viasus, esposa de Mauricio, publicó una historia en su cuenta de Instagram, con una imagen juntos, con el mensaje: “Te llevaste mi vida, amor mío”.

Sandra Milena Viasus redes sociales Sandra Milena Viasus, junto a su esposo Mauricio Cendales, hombre linchado en Bogotá.

Hay que recordar que el hombre murió luego de que fuera perseguido por decenas de personas, alcanzado y agredido de manera brutal y mortal.

Las autoridades llegaron minutos después, trasladaron al conductor a un centro médico, donde falleció.

Francilides Rodríguez, un sobrino de Mauricio, contó en Blu Radio que su tío desde hace años venía sufriendo cuadros de ansiedad y agresividad.

“Lamentablemente, ayer no pudimos quitarle las llaves del carro y salió en ese estado. Él sufría de estrés, ansiedad, agresividad, pero agresivo de responder mal. Y por eso salía y se iba. El caso es que no iba ebrio. Lo que hizo, no lo hizo consciente de lo que hacía”, relató.

Cendales tenía 39 años, era oriundo de Icononzo, Tolima, y administraba un parqueadero en Chapinero, Bogotá.