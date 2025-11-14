Otro hecho de violencia se registró en la mañana de este viernes 14 de noviembre en el departamento del Cauca. Un carrobomba explotó en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, cerca del antiguo peaje de Tunía, en el municipio de Piendamó.

De acuerdo con al reporte preliminar, el vehículo explotó antes de llegar a un puesto de control que había instalado la Policía.

También se conoció que la persona que iba conduciendo el vehículo murió en la explosión. Las autoridades detallaron que hallaron partes del cuerpo de la persona en el sitio. Por el momento, el hecho es atribuido a las disidencias de alias ‘Iván Mordico’.

Las veredas La María, Los Naranjos y el Hogar quedaron sin energía tras la explosión, pues esta tumbo redes eléctricas en el lugar.

El hecho se registró muy cerca del sitio donde, en la madrugada de este 14 de noviembre, fue atacado a bala el vehículo de protección en el que se moviliza el senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega.

“En el sitio El Túnel, antes de Popayán, fuimos atacados por delincuentes con armas largas y cortas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió seis impactos”, detalló el congresista en su cuenta de X.

“Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante”, agregó Ortega.

Agregó que los sujetos armados persiguieron la camioneta en la que él se movilizaba “hasta la entrada de Popayán”, pero el conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue más rápido y no permitió que los alcanzaran.

“Salimos por fortuna todos ilesos. A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, lamentó el senador Temístocles Ortega, que además publicó tres fotografías de los impactos de bala en la camioneta.