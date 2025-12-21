Grupos criminales intentaron una vez más atentar contra la fuerza pública, pero por fortuna expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía lograron desactivar un ‘carrobomba’ que había sido abandonado en el municipio de Belén de los Andaquíes, en el sur del departamento de Caquetá.

Las autoridades indicaron que la carga explosiva, de más de 200 kilos, se encontraba en una camioneta tipo platón.

Sobre estos hechos, el Brigadier General Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante de la Brigada 12, indicó que debido a la gran carga explosiva utilizada para ejecutar esta acción terrorista se hubiese atentado no solo contra los miembros de las fuerzas armadas si no también contra la población civil.

“En un principio se habla que es contra la fuerza pública, pero la afectación, como ustedes se dan cuenta, dada la magnitud de los explosivos que van a utilizar, el efecto puede ser devastador en un municipio tan pequeño como Belén. Entonces, en este momento pues contamos con la fortuna de que se pudo neutralizar esta acción, pero el llamado es para invitar a la población para que denuncie es este tipo de actividades. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para tomar acción.”, expresó el uniformado.

“Tenemos líneas seguras, tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional, a las cuales pueden acudir con la total reserva, pues podemos adelantar la labor investigativa para neutralizar cualquier acción que quieran hacer en la jurisdicción este grupo armado.”, sostuvo.

#RuedaDePrensa | #BelénDeLosAndaquíes #Caquetá



El Brigadier General Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante de la #Brigada12, informó que la acción coordinada entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional permitió neutralizar un vehículo acondicionado como artefacto… pic.twitter.com/NVhTCNrz2D — Sexta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div6) December 21, 2025

Por su parte, el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables.