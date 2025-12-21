La comunicad de Tibú, en el Norte de Santander, informó que en el corregimiento de Pachelly, zona rural del municipio, fueron secuestras en las últimas horas por el Ejército de Liberación Nacional dos mujeres y una bebé de dos meses de nacida.

En la página ‘Tibú Hoy’ se publicó que el secuestro se registró en la tarde del sábado 20 de diciembre. En la información señalaron al grupo armado en mención con los responsables.

“En la tarde de este sábado, guerrilleros del ELN incursionaron en el corregimiento de Pachelly, municipio de Tibú, Norte de Santander. Fuentes de la comunidad informan que este grupo guerrillero secuestró a dos mujeres, una de ellas con una bebé de apenas dos meses. Las víctimas fueron trasladadas con rumbo desconocido”, se lee en la publicación.

Hasta el momento las autoridades no tienen reportes oficiales o denuncias sobre el secuestro múltiple, pero empezaron al investigar la noticia, pues se trata de una zona con constantes enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC desde mediados de enero de este año.

El último reporte del Puesto de Mando Unificado señala que desde el pasado 16 de enero se han registrado 86.079 personas desplazadas, 163 homicidios confirmados y más de 100 personas confinadas en diversos sectores del Catatumbo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en una alerta del mes pasado, advirtió que en esta zona existe un grave riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

La alerta temprana en ese momento fue para los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelly y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.

“Los hechos de violencia incluyen homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. En el casco urbano de Tibú, se ha evidenciado un escenario de doble autoridad armada ilegal, donde barrios están regulados por el Frente 33 o por el ELN. Son impuestos horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales”, se lee en la alerta de la Defensoría.